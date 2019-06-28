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«ПСЖ» готов продать Неймара в «Барсу» за 130-150 млн евро + 2 игрока на свой выбор

29.06.2019 21:29 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Форвард Неймар может покинуть «ПСЖ».

Парижане готовы расстаться с 27-летним бразильцем. Изначально «ПСЖ» хотел продать Неймара за 300 миллионов евро, однако не получил предложений.

Сейчас «Пари Сен-Жермен», по данным Le Perisien, готов отпустить Неймара за 130-150 миллионов евро, а также потребует со стороны покупателя включить в сделку двух игроков на свой выбор.

На игрока претендует «Барселона» и остается лишь договориться об этих двух игроках, пока каталонцы готовы отдать Филиппе Коутиньо, но, к примеру, не Усмана Дембеле.

«Барса» хочет подписать и Гризманна, и Неймара. Уже есть четкий план

Похоже, Неймар правда может вернуться в «Барсу». Этого уже хотят все

 
 
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