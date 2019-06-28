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«ПСЖ» готов продать Неймара в «Барсу» за 130-150 млн евро + 2 игрока на свой выбор
29.06.2019 21:29 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Форвард Неймар может покинуть
Парижане готовы расстаться с 27-летним бразильцем. Изначально
Сейчас «Пари Сен-Жермен», по данным Le Perisien, готов отпустить Неймара за 130-150 миллионов евро, а также потребует со стороны покупателя включить в сделку двух игроков на свой выбор.
На игрока претендует
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Форвард Неймар может покинуть «ПСЖ».
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