Глава ОКР Поздняков: «Приятно, Россия и Беларусь стоят в таблице медалей Европейских игр рядом. Наши страны и дальше будут идти вместе»

Источник материала: Tribuna.com

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков выступил в главной фан-зоне II Европейских игр в Минске.

«От имени ОКР с огромным удовольствием приветствую всех на нашем общем празднике. Соревнований по миру проходит много, но эти Европейские игры стоят особняком. Уровень организации говорит о прекрасной подготовке и оргкомитета, и всей Беларуси.

Я посетил соревнования почти по всем видам спорта – и везде на трибунах очень много болельщиков. Вот главный ответ скептикам, которые сомневались в нашем общем успехе! Приятно, что в таблице наши страны стоят рядом – и стоят особняком.

На площади развиваются флаги Беларуси и России. Уверен, и в будущем мы будем идти вместе, нога в ногу, как это делают сейчас спортсмены и спортивные делегации. Вперед, Беларусь! Вперед, Россия!» – сказал Поздняков.