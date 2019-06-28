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Евробаскет-2019. Все расклады в группе белорусок

29.06.2019 21:37 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

БФБ опубликовала все возможные расклады группы D, в которой играет сборная Беларуси.

«Сербия и Бельгия не могут опуститься ниже третьего места и уже обеспечили себе место в плей-офф. Россия не сможет подняться на первое место в группе ни при одном из сценариев.

1. Если Сербия и Беларусь победят: Если Сербия выиграет у Бельгии, она финиширует первой в группе, имея в активе 3 победы и 3-х возможных, и выйдет в четвертьфинал. Беларусь закончит групповой этап на втором месте, Бельгия- на третьем, а Россия станет последней в пуле.

2. Если Сербия и Россия победят: Если Сербия выиграет у Бельгии, она финиширует первой в группе, имея в активе 3 победы и 3-х возможных, и выйдет в четвертьфинал. Если Россия обыграет Беларусь, она сможет стать либо второй, либо третьей в группе, либо покинуть турнир. Такой сценарий обеспечит «закрутку» с участием трех команд – России, Бельгии и Беларуси, у которых в этом случае будет по одной победе и по два поражения. Итоговое положение дружин будет определено по личным встречам и разнице забитых и пропущенных.

3. Если Бельгия и Беларусь победят: Россия остается четвертой, а за первые три места развернётся борьба между Бельгией, Беларусью и Сербией, поскольку у всех них будет по две победы и одному поражению. Итоговое положение дружин будет определено по личным встречам и разнице забитых и пропущенных. Однако в этом случае Сербия не может занять первое место в группе.

4. Если Бельгия и Россия победят: Бельгия станет победителем группы и выйдет в четвертьфинал. Сербия финиширует на втором месте, Россия – на третьем, а Беларусь покинет турнир», – сказано в сообщении.  

Напомним, что завтра Беларусь сыграет против России. Матч начнется в 18:30 («Беларусь 5»)

 
 
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БФБ опубликовала все возможные расклады группы D, в которой играет сборная Беларуси.
 
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