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Лаптев забил восьмой мяч и возглавил список бомбардиров

29.06.2019 22:45 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

В 13-м туре чемпионата Беларуси «Динамо» Брест разгромило «Ислочь» (5:1). Нападающий Денис Лаптев отличился на 87-й минуте матча. Этот гол стал восьмым для форварда в чемпионате.

Таким образом, Лаптев единолично возглавил список бомбардиров турнира. Теперь он опережает ближайшего преследователя Виталия Квашука из «Гомеля», у которого на счету семь мячей.   

Добавим, что «Динамо» Брест лидирует в чемпионате.

 
Теги: Брест, Гомель
 
 
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В 13-м туре чемпионата Беларуси «Динамо» Брест разгромило «Ислочь» (5:1).
 
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