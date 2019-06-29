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Лаптев забил восьмой мяч и возглавил список бомбардиров
29.06.2019 22:45 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В 13-м туре чемпионата Беларуси «Динамо» Брест разгромило «Ислочь» (5:1). Нападающий Денис Лаптев отличился на 87-й минуте матча. Этот гол стал восьмым для форварда в чемпионате.
Таким образом, Лаптев единолично возглавил список бомбардиров турнира. Теперь он опережает ближайшего преследователя Виталия Квашука из «Гомеля», у которого на счету семь мячей.
Добавим, что «Динамо» Брест лидирует в чемпионате.
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В 13-м туре чемпионата Беларуси «Динамо» Брест разгромило «Ислочь» (5:1).
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