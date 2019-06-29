Личка об отсутствии Фамейе в составе «Динамо»: «Не буду говорить. Извините»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер брестского Марцел Личка после победы над «Ислочью» (5:1) поделился информацией о выборе состава, сообщает корреспондент Tribuna.com Илья Прокаев.

– Сегодня в центре было сочетание Павловец – Кики. Насколько вы довольны их игрой?

– Я думаю, они сделали свою работу неплохо. Хорошо.

– А перспектива возвращения Дуарте?

– Ох...Сегодня тяжело сказать. Посмотрим на тренировках. Предполагал, сегодня буду играть на фланге с другим игроком. Но сегодня подумал и поставил Леху Хобленко. Посмотрим на тренировках. Так тяжело сказать.

– В чем проявляется ваша злость, когда игроки отдают пасы назад. Понимают ли игроки во время матча, что вы злой?

– Конечно понимают. Они слышат меня. Я им говорю, что надо выждать паузу. Не надо всегда прессинговать и играть мячи вперед, терять мяч, а потом бежать назад. Когда теряешь мяч на половине соперника, то сопернику надо пробежать 60-70 метров. А когда играешь на своей половине поля назад и теряешь мяч, то сопернику надо пробежать уже 30 метров. Это очень опасно. Надо уметь держать ритм игры.

– В составе не было половины основных игроков. 5:1. Может, они лишние? Может, надо выпускать молодежь?

– Раньше выходил Никифоренко. Он тренируется с основным составом. Сегодня вышел Бабаво и Полховский. Они тоже работают с нами. Для них это супер появиться на минут 10 на поле. Но с другой стороны, если бы было 0:0 или 0:1 в пользу соперника, то для них выйти было бы тяжело. Потому что Полховский выходил при 8000 тысячах человек и еще дома. Тебе отдают мяч, а ты его теряешь. Такие игроки как Нехайчик и Дуарте могут выйти и помочь команде своим опытом.

– На неделе пришла новость, что белорусский клуб может играть в российской лиге. Какие у вас мысли на этот счет?

– Для меня это новость. РПЛ хороший чемпионат, хорошие команды и игроки. Сложно сказать. Супер было бы играть в РПЛ. Были бы деньги большие. Почему нет?

– В каком состоянии Нехайчик, Фамейе и Быков?

– С Нехайчиком хорошо, но я не хочу им рисковать. Он тренировался неделю на 100 процентов. Не хочу рисковать игроком, а потом потерять его на большое время. Лучше его оставить на один матч. Быков получил травму. Фамейе? Не буду говорить. Извините, – сказал Личка.