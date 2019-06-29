Марцел Личка: «Надо работать сейчас, чтобы в следующем сезоне играть в еврокубках»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер брестского «Динамо» Марцел Личка прокомментировал результат матча с «Ислочью» (5:1), сообщает корреспондент Tribuna.com Илья Прокаев.

– Мы забили сегодня 5 мячей. Можно сказать, это хорошая работа команды. «Ислочь» такая команда, которая, отобрав мяч, сразу бежит в быструю контратаку. Поэтому мы сегодня немного отдали мяч «Ислочи», чтобы они играли в позиционный футбол. Я сказал ребятам, чтобы они играли кроссами на флангах. Первые 15-20 минут мы могли два раза делать кросс, но отдавали пас назад. Потом пришел первый момент. Пошел навес с фланга и мы забили гол. Второй аналогично. Потом 10 минут второго тайма мы играли пасами назад. После соперник воспользовался нашей ошибкой и забил гол. Могло быть хуже, но Саша Нойок, забив третий мяч, дал свободу. Потом уже не возникало вопросов. Была одна команда на поле.

– Вы приходите немного с задержкой на пресс-конференцию. Какие у вас ритуалы после матча?

– Задержка? Я жду вас. Если бы была возможность, я бы приходил сразу. Я еще там даю… (В микст-зоне дает интервью клубной пресс-службе – сказала пресс-атташе «Динамо» Ольга Хижинкова – прим.).

– Насколько вы огорчены тем фактом, что вы не играете в еврокубках, учитывая, что в чемпионате все получается хорошо?

– В еврокубках играют команды, которые год назад заслужили это. Кубок мы не выиграли, а в сезоне мы закончили на шестом месте. Поэтому те команды, которые играют сейчас в еврокубках, заслужили это за хорошую работу. Нам сейчас грустно. Мы будем смотреть на белорусские команды, которые будут играть в еврокубках. Поэтому скажу так: надо работать сейчас, чтобы в следующем сезоне играть в еврокубках.

– Концентрация только на чемпионате поможет завершить сезон хорошо?

– Когда играли в кубке, в еврокубке и в чемпионате, для меня было лучше. Потому что лучшая тренировка для игроков – это практика. Когда ты играешь тяжелый, агрессивный, интенсивный матч, это всегда помогает команде расти. Игра с «Рухом» в Кубке будет опасной. Нам надо победить и в следующем туре тоже надо победить.

– Насколько важна для вас игра в кубке?

– Очень важна. Как вы сказали, мы не играем в еврокубках и проводим одну игру в неделю. Там есть время сыграть кубок не в среду, а в субботу. Для меня очень важные игры в Кубке Беларуси, – сказал Личка.