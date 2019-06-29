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Суарес заплакал после вылета Уругвая. Он единственный не забил пенальти в матче с Перу

30.06.2019 08:03 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Сборная Уругвая уступила Перу (0:0, по пенальти – 4:5) в 1/4 финала Кубка Америки-2019.

В серии пенальти единственный промах с точки, первым же ударом, допустил уругвайский форвард «Барселоны» Луис Суарес.

32-летний нападающий после серии пенальти заплакал. Партнеры по команде попытались поддержать и успокоить его. 

В полуфинале Кубка Америки сборная Перу встретится с национальной командой Чили. 

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