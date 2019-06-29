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Суарес заплакал после вылета Уругвая. Он единственный не забил пенальти в матче с Перу
30.06.2019 08:03 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В серии пенальти единственный промах с точки, первым же ударом, допустил уругвайский форвард «Барселоны»
32-летний нападающий после серии пенальти заплакал. Партнеры по команде попытались поддержать и успокоить его.
В полуфинале Кубка Америки сборная Перу встретится с национальной командой Чили.
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