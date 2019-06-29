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UFC Миннеаполис. Нганну нокаутировал Дос Сантоса и другие результаты

30.06.2019 08:19 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Сегодня в Миннеаполисе прошел UFC on ESPN 3.

В главном бою вечера французский тяжеловес Франсис Нганну нокаутировал экс-чемпиона UFC Джуниора Дос Сантоса за минуту и 11 секунд.

Главный кард:

Франсис Нганну (14-3) победил Джуниора Дос Сантоса (21-6) техническим нокаутом в первом раунде (удары руками);

Джозеф Бенавидес (28-5) победил Жуссиера Формигу (23-6) техническим нокаутом во втором раунде (хай-кик и удары руками);

Демиан Майя (27-9) победил Энтони Рокко Мартина (16-5) решением большинства судей (29-28, 29-28, 28-28);

Винс Пишель (12-2) победил Рузвельта Робертса (8-1) единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28);

Дрю Добер (21-9) победил Марко Поло Рейеса (8-6) техническим нокаутом в первом раунде (удары руками);

Алонзо Менфилд (9-0) победил Пола Крэйга (11-4) нокаутом в первом раунде (удары руками).

 

 
 
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