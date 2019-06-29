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Белорусские спортсмены 28 июня завоевали 4 медали II Европейских игр

30.06.2019 — Новости Спорта | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Белорусские спортсмены 28 июня завоевали 4 медали II Европейских игр
Белорусские атлеты 28 июня стали обладателями четырех наград II Европейских игр, две из которых золотые.

Обе награды высшей пробы добыли мастера женской борьбы в минском Дворце спорта. Сначала обладательницей золота стала Ирина Курочкина, которая выиграла состязания в весовой категории до 57 кг, а затем свой высокий класс подтвердила Василиса Марзалюк, победившая в весовой категории до 76 кг. Она повторила свой успех четырехлетней давности на I Европейских играх в Баку.

На главной арене минских игр стадионе «Динамо» в финале легкоатлетического турнира сборная Беларуси взяла серебро, уступив только команде Украины.

Под сводами велодрома «Минск-Арены» белорусская спортсменка Анна Терех стала обладательницей бронзовой медали в скретче.

После 8 соревновательных дней II Европейских игр в копилке сборной Беларуси 59 наград (21 золотая, 14 серебряных, 24 бронзовые). Белорусы находятся на втором месте в общекомандном медальном зачете. Впереди сборная России.

По информации БелТА.

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