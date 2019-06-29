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Европейские игры-2019. 30 июня будут разыграны 36 комплектов наград

30.06.2019 08:30 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

30 июня на Европейских играх будут разыграны 36 комплектов наград.

Европейские игры

30 июня

Бадминтон

Сегодня пройдут финалы в одиночном разряде у мужчин и женщин, а также в смешанном разряде.

Бокс

Пройдут финальные бои в восьми весовых категориях: до 51 кг, до 60 кг, до 75 кг — у женщин; до 49 кг, до 56 кг, до 64 кг, до 75 кг, до 91 кг — у мужчин.

Беларусь в финале представит Владислав Смягликов (до 91 кг).

Греко-Римская Борьба

Пройдут медальные схватки в трех весовых категориях — до 87 кг, до 97 кг и до 130 кг.

Беларусь представят: Радик Кулиев (до 87 кг, схватка за бронзу), Александр Грабович (до 97 кг, схватка за золото), Кирилл Грищенко (до 130 кг, схватка за золото).

Велотрек

Будут разыграны шесть комплектов наград: спринт (женщины), индивидуальная гонка преследования (женщины), мэдисон (женщины), гит (женщины), кейрин (мужчины), омниум (мужчины).

Беларусь представят:

Кейрин (мужчины) — Артем Зайцев и Владислав Новик

Омниум (мужчины) — Роман Тишков

Индивидуальная гонка преследования (женщины) — Инна Савенко и Татьяна Шаракова

Гит (женщины) — Диана Медведская

Мэдисон (женщины) — Полина Пивоварова и Анна Терех

Спортивная гимнастика

Пройдут финальные соревнования у мужчин и женщин на отдельных снарядах.

Беларусь представят: Егор Шарамков (вольные упражнения), Андрей Лиховицкий (конь, перекладина), Анастасия Алистратова (брусья, вольные упражнения).

Каратэ

Будут разыграны шесть комплектов наград в дисциплине кумите.

Беларусь представят: Мария Кулинкович (до 50 кг), Ирина Шарыхина (до 55 кг), Анастасия Дьячкова (до 61 кг), Илья Булатов (до 60 кг), Артем Кравцов (до 67 кг), Иван Коробов (до 75 кг).

 
 
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30 июня на Европейских играх будут разыграны 36 комплектов наград.
 
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