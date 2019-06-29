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Церемония закрытия II Европейских игр будет продолжением открытия, но более динамичным - режиссер

30.06.2019 09:49 — Новости Спорта | БелТА  
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Источник материала: БелТА

Церемония закрытия II Европейских игр будет продолжением открытия, но более динамичным - режиссер

30 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Торжественная церемония закрытия II Европейских игр в Минске состоится сегодня на Национальном стадионе "Динамо", сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Шоу на стадионе "Динамо" станет логическим продолжением церемонии открытия. Это своеобразная вторая серия. Она будет более динамичной, изменится жанр, стиль подачи. Самое главное - во время шоу будут сказаны важные слова для каждого участника Европейских игр, каждого человека", - сказал режиссер-постановщик церемонии закрытия Алексей Сеченов.

В шоу примут участие российский певец Николай Басков и белорусская оперная звезда Оксана Волкова, белорусские группы Iowa, J:Морс, Tesla Boy и "Леприконсы".

Если на церемонии открытия II Европейских игр в Минске одним из ключевых моментов стала история страны, то на закрытии наиболее важной частью будет современная Беларусь.

Организаторы шоу обещают удивить зрителей грандиозным представлением с использованием новейших технических средств и IT-решений. Особое внимание будет уделено чествованию спортсменов и волонтеров.

Вход на стадион "Динамо" откроют в 18.00, чтобы зрители смогли беспрепятственно попасть на трибуны и увидеть последние приготовления к церемонии, которая начнется в 22.00.

Телеканалы "Беларусь 1" и "Беларусь 5" будут вести прямую трансляцию закрытия II Европейских игр.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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30 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Торжественная церемония закрытия II Европейских игр в Минске состоится сегодня на Национальном стадионе "Динамо", сообщает...
 
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