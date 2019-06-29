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Евробаскет-2019. Женщины. Беларусь против России, Сербия сыграет с Бельгией и другие матчи

30.06.2019 11:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Сегодня в решающем матче группового этапа чемпионата Европы среди женских команд сборная Беларуси встретится с командой России.

В другом матче группы D Сербия сыграет с Бельгией.

Напомним, Беларусь сохраняет шансы на выход из группы.

Чемпионат Европы-2019

Женщины

Латвия-Сербия

Групповой этап

Группа D

Беларусь – Россия

30 июня. 18.45

Сербия – Бельгия

30 июня. 21.30

Положение команд: Сербия – 2-0, Беларусь – 1-1, Бельгия – 1-1, Россия – 0-2.

Группа A

Украина – Великобритания

30 июня. 13.00

Латвия – Испания

30 июня. 18.30

Положение команд: Испания – 2-0, Великобритания – 1-1, Латвия – 1-1, Украина – 0-2.

Группа B

Чехия – Черногория

30 июня. 15.30

Швеция – Франция

30 июня. 21.00

Положение команд: Франция – 2-0, Чехия – 1-1, Швеция – 1-1, Черногория – 0-2.

Группа C

Венгрия – Турция

30 июня. 17.00

Италия – Словения

30 июня. 19.30

Положение команд: Венгрия – 2-0, Словения – 1-1, Италия – 1-1, Турция – 0-2.

 
 
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Сегодня в решающем матче группового этапа чемпионата Европы среди женских команд сборная Беларуси встретится с командой России.
 
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