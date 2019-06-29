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Евробаскет-2019. Женщины. Беларусь против России, Сербия сыграет с Бельгией и другие матчи
30.06.2019 11:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Сегодня в решающем матче группового этапа чемпионата Европы среди женских команд сборная Беларуси встретится с командой России.
В другом матче группы D Сербия сыграет с Бельгией.
Напомним, Беларусь
Чемпионат Европы-2019
Женщины
Латвия-Сербия
Групповой этап
Группа D
Беларусь – Россия
30 июня. 18.45
Сербия – Бельгия
30 июня. 21.30
Положение команд: Сербия – 2-0, Беларусь – 1-1, Бельгия – 1-1, Россия – 0-2.
Группа A
Украина – Великобритания
30 июня. 13.00
Латвия – Испания
30 июня. 18.30
Положение команд: Испания – 2-0, Великобритания – 1-1, Латвия – 1-1, Украина – 0-2.
Группа B
Чехия – Черногория
30 июня. 15.30
Швеция – Франция
30 июня. 21.00
Положение команд: Франция – 2-0, Чехия – 1-1, Швеция – 1-1, Черногория – 0-2.
Группа C
Венгрия – Турция
30 июня. 17.00
Италия – Словения
30 июня. 19.30
Положение команд: Венгрия – 2-0, Словения – 1-1, Италия – 1-1, Турция – 0-2.
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Сегодня в решающем матче группового этапа чемпионата Европы среди женских команд сборная Беларуси встретится с командой России.
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