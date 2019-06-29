Источник материала: БелТА

30 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Грузия подписали программу сотрудничества в сфере физической культуры и спорта, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства спорта и туризма Беларуси.

Подписи под документом поставили министр спорта и туризма Беларуси Сергей Ковальчук и министр образования, науки, культуры и спорта Грузии Михаил Батиашвили.

"Программа рассчитана на 2019-2020 годы. Она предусматривает совместное осуществление комплекса мер по развитию взаимовыгодного сотрудничества в сфере физической культуры и спорта для обеспечения равных прав граждан на занятие физкультурой и спортом, совершенствованию системы подготовки спортсменов высокого класса к международным спортивным мероприятиям и эффективному использованию физкультурно-спортивных сооружений двух стран для проведения совместных учебно-тренировочных сборов, а также ряд других мероприятий", - рассказали в пресс-службе.

Кроме того, программа предусматривает расширение контактов между учреждениями образования спортивного профиля двух стран, взаимодействие в сфере спортивной науки и медицины, антидопинговой политики.

Аналогичная программа сотрудничества в дни проведения II Европейских игр подписана также между Министерством спорта и туризма Беларуси и Министерством молодежи и спорта Украины.-0-