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Томас Бах: «Полагаю, вся Беларусь рада не только организации Европейских игр, но и будет счастлива итогом выступлений ваших спортсменов»

30.06.2019 11:07 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах прибыл в Минск. Цель его визита – посещение соревнований и церемонии закрытия II Европейских игр.

Функционер отметил, что рад оказаться в Беларуси.

«Я очень рад прилететь в Беларусь, потому что у меня остались самые приятные впечатления после того, как много лет назад я принимал участие в своем первом юношеском чемпионате мира. Мы наблюдали за проведением Европейских игр, и я знаю, что белорусские атлеты показывают очень хорошие результаты и занимают высокое место в общемедальном зачете.

Полагаю, вся Беларусь рада не только организации Игр, но и будет счастлива итогом выступлений ваших спортсменов. И я с нетерпением жду посещения некоторых спортивных мероприятий», – сказал Бах.

 
Теги: Минск
 
 
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