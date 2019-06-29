|
Томас Бах: «Полагаю, вся Беларусь рада не только организации Европейских игр, но и будет счастлива итогом выступлений ваших спортсменов»
30.06.2019 11:07 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах прибыл в Минск. Цель его визита – посещение соревнований и церемонии закрытия II Европейских игр.
Функционер отметил, что рад оказаться в Беларуси.
«Я очень рад прилететь в Беларусь, потому что у меня остались самые приятные впечатления после того, как много лет назад я принимал участие в своем первом юношеском чемпионате мира. Мы наблюдали за проведением Европейских игр, и я знаю, что белорусские атлеты показывают очень хорошие результаты и занимают высокое место в общемедальном зачете.
Полагаю, вся Беларусь рада не только организации Игр, но и будет счастлива итогом выступлений ваших спортсменов. И я с нетерпением жду посещения некоторых спортивных мероприятий», – сказал Бах.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Томас Бах: «Полагаю, вся Беларусь рада не только организации Европейских игр, но и будет счастлива итогом выступлений ваших спортсменов»
Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах прибыл в Минск.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)