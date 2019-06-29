Белорусы в предпоследний день II Европейских игр завоевали золото и бронзу

Источник материала: Полесская правда



Вчера, в предпоследний день II Европейских игр, белорусские спортсмены завоевали две награды — золото и бронзу.

На высшую ступень пьедестала почета поднялся белорусский боксер Дмитрий Асанов, который стал чемпионом в весовой категории до 60 кг. На I Европейских играх в Баку Дмитрий Асанов был серебряным призером в весовой категории до 56 кг.

В соревнованиях по греко-римской борьбе представитель Беларуси Сослан Дауров выиграл бронзовую медаль в весовой категории до 67 кг.

Перед заключительным днем соревнований II Европейских игр сборная Беларуси занимает второе место в общекомандном медальном зачете, имея 61 награду (22 золотые, 14 серебряных, 25 бронзовых). Лидирует команда России, у которой 93 медали (39, 19, 35).