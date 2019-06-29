ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Белорусы в предпоследний день II Европейских игр завоевали золото и бронзу

30.06.2019 — Новости Спорта | Полесская правда  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Полесская правда

>

Белорусы в предпоследний день II Европейских игр завоевали золото и бронзу
Вчера, в предпоследний день II Европейских игр, белорусские спортсмены завоевали две награды — золото и бронзу.

На высшую ступень пьедестала почета поднялся белорусский боксер Дмитрий Асанов, который стал чемпионом в весовой категории до 60 кг. На I Европейских играх в Баку Дмитрий Асанов был серебряным призером в весовой категории до 56 кг.

В соревнованиях по греко-римской борьбе представитель Беларуси Сослан Дауров выиграл бронзовую медаль в весовой категории до 67 кг.

Перед заключительным днем соревнований II Европейских игр сборная Беларуси занимает второе место в общекомандном медальном зачете, имея 61 награду (22 золотые, 14 серебряных, 25 бронзовых). Лидирует команда России, у которой 93 медали (39, 19, 35).

По информации БелТА.

Понравилась статья? Поделитесь с друзьями!

Comments are closed.

« II Европейские игры. Минск-2019. Расписание выступлений белорусских спортсменов 30 июня
Новости дня
Новости спорта
 
Белорусские атлеты показывают очень хорошие результаты на II Европейских играх - Бах
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
30.06.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика