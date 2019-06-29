II Европейские игры. Минск-2019. Расписание выступлений белорусских спортсменов 30 июня

Сегодня, в заключительный соревновательный день II Европейских игр в Минске, будут разыграны 36 медальных комплектов в шести видах спорта. Белорусские атлеты заявлены в 5 видах спорта.
В финалах выступят представители борьбы и бокса, где поборются за золотые медали. Представители спортивной гимнастики выступят в финалах отдельных видов, где сразятся за пять комплектов наград. Борьбу продолжат велосипедисты «трековики» и каратисты, где им предстоит пройти квалификацию и при удачном выступлении побороться за медали различного достоинства.
Бокс:
14.45 — 15.20 — Вес до 91 кг (мужчины). Финал. Бой за золото. Выступит Смягликов Владислав.
Карате:
09.07 — 16.52 — Кумите до 55 кг (женщины), предварительные поединки. Группа А. Квалификация. Полуфинальные поединки. Финальные поединки. Выступит Шарыхина Ирина.
09.21 — 16.44 — Кумите до 50 кг (женщины), предварительные поединки. Группа В. Квалификация. Полуфинальные поединки. Финальные поединки. Выступит Кулинкович Мария.
10.37 — 17.16 — Кумите до 61 кг (женщины), предварительные поединки. Группа А. Полуфинальные поединки. Финальные поединки. Выступит Дьячкова Анастасия.
10.51 — 17.24 — Кумите до 60 кг (мужчины), предварительные поединки. Группа В. Полуфинальные поединки. Финальные поединки. Выступит Булатов Илья.
12.00 — 17.48 — Кумите до 67 кг (мужчины), предварительные поединки. Группа А. Полуфинальные поединки. Финальные поединки. Выступит Кравцов Артем.
12.07 — 17.56 — Кумите до 75 кг (мужчины), предварительные поединки. Группа А. Полуфинальные поединки. Финальные поединки. Выступит Коробов Иван.