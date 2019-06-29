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II Европейские игры. Минск-2019. Расписание выступлений белорусских спортсменов 30 июня

30.06.2019 — Новости Спорта | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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II Европейские игры. Минск-2019. Расписание выступлений белорусских спортсменов 30 июня

Сегодня, в заключительный соревновательный день II Европейских игр в Минске, будут разыграны 36 медальных комплектов в шести видах спорта. Белорусские атлеты заявлены в 5 видах спорта.

В финалах выступят представители борьбы и бокса, где поборются за золотые медали. Представители спортивной гимнастики выступят в финалах отдельных видов, где сразятся  за пять комплектов наград. Борьбу продолжат велосипедисты «трековики» и каратисты, где им предстоит пройти квалификацию и при удачном выступлении побороться за медали различного достоинства.

Бокс:

  • 14.45 — 15.20 — Вес до 91 кг (мужчины). Финал. Бой за золото. Выступит Смягликов Владислав.

Карате:

  • 09.07 — 16.52 — Кумите до 55 кг (женщины), предварительные поединки. Группа А. Квалификация. Полуфинальные поединки. Финальные поединки. Выступит  Шарыхина Ирина.
  • 09.21 — 16.44 — Кумите до 50 кг (женщины), предварительные поединки. Группа В. Квалификация. Полуфинальные поединки.  Финальные поединки. Выступит Кулинкович Мария.
  • 10.37 — 17.16 — Кумите до 61 кг (женщины), предварительные поединки. Группа А. Полуфинальные поединки. Финальные поединки. Выступит Дьячкова Анастасия.
  • 10.51 — 17.24 — Кумите до 60 кг (мужчины), предварительные поединки. Группа В. Полуфинальные поединки. Финальные поединки. Выступит Булатов Илья.
  • 12.00 — 17.48 — Кумите до 67 кг (мужчины), предварительные поединки. Группа А. Полуфинальные поединки. Финальные поединки. Выступит  Кравцов Артем.
  • 12.07 — 17.56 — Кумите до 75 кг (мужчины), предварительные поединки. Группа А. Полуфинальные поединки. Финальные поединки. Выступит Коробов Иван.

Велосипедный спорт (трек):

  • 09.00 — 15.40 — Кейрин (мужчины). 1 раунд, 1 раунд, утешительные звезды. Полуфиналы. Финалы. Выступят Зайцев Артем, Новик Владислав.
  • 09.25 — 15.10 — Омниум (мужчины). Скретч гонка I. Темпо гонка II. Гонка с выбыванием III. Гонка по очкам IV. Выступит Тишков Роман.
  • 09.40 — 14.25 — Индивидуальная гонка преследования (женщины). Квалификация. Финалы за 3-4 места и 1-2 места.  Выступит Савенко Инна, Шаракова Татьяна.
  • 11.35 — 15.20 — Гит 500 м (женщины). Квалификация. Финал. Выступит Медведская Диана.
  • 14.48 — 15.05 — Мэдисон (женщины) Финал.  Выступят  Пивоварова Полина, Терех Анна.

Борьба греко-римская:

  • 14.00 — 14.10 — Весовая категория до 97 кг мужчины. Поединок за золотую медаль. Выступит Грабович Александр.
  • 14.30 — 14.40 — Весовая категория до 130 кг мужчины. 1/8 финала, полуфинал. Выступит  Грищенко Кирилл.

Гимнастика спортивная:

  • 13.00 — 14.10 — Вольные упражнения (мужчины). Финал. Выступит Шарамков Егор.
  • 13.28 — 14.10 — Упражнения на коне — махи (мужчины). Финал. Выступит Лиховицкий Андрей.
  • 14.26 — 15.25 — Упражнения на разновысоких брусьях (женщины). Финал. Выступит Алистратова Анастосия.
  • 16.06 — 15.25 — Вольные упражнения (женщины). Финал. Выступит Алистратова Анастасия.
  • 16.40 — 17.30 — Упражнения на перекладине (мужчины). Финал. Выступит Лиховицкий Андрей.

Телетрансляции восьмого дня II Европейских игр
Воскресенье, 30 июня

21.55 Беларусь 1 Торжественная церемония закрытия
11.55 Беларусь 2 Бадминтон. Мужчины. Женщины. Пары. Микст. Финалы
Бокс. Мужчины. Женщины. Финалы
09.55 Беларусь 5 Каратэ Мужчины. Женщины. Квалификация
Велоспорт. Мужчины. Женщины. Трек. Квалификация
13.00 Борьба греко-римская. Мужчины. Финалы
Спортивная гимнастика. Мужчины. Женщины. Финалы
Велоспорт. Мужчины. Женщины. Трек. Финалы
Каратэ. Мужчины. Женщины. Квалификация
Каратэ. Мужчины. Женщины. Финалы
09.00 Беларусь 5. Интернет Велоспорт. Мужчины. Жещины. Трек. Квалификация. Финалы
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