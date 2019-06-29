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Кубок Африки. Египет – Уганда, Нигерия против Мадагаскара
30.06.2019 12:52 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В Египте проходит 3-й тур группового этапа Кубка Африки.
Египет Салаха сыграет с Угандой, Сенегал Мане встретится с Кенией, Кот-д`Ивуар проверит на прочность Намибию.
Кубок Африки
2-й тур
Группа A
Группа B
Группа C
Группа D
Группа E
Группа F
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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В Египте проходит 3-й тур группового этапа Кубка Африки.
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