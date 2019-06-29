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Кубок Африки. Египет – Уганда, Нигерия против Мадагаскара

30.06.2019 12:52 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

В Египте проходит 3-й тур группового этапа Кубка Африки.

Египет Салаха сыграет с Угандой, Сенегал Мане встретится с Кенией, Кот-д`Ивуар проверит на прочность Намибию.

Кубок Африки

2-й тур

Группа A

Уганда – Египет
Дата проведения
30 июня, 22.00, «Cairo International Stadium»
превью матча онлайн статистика
Зимбабве – ДР Конго
Дата проведения
30 июня, 22.00, «30 June Air Defence Stadium»
превью матча онлайн статистика

Группа B

Мадагаскар – Нигерия
Дата проведения
30 июня, 19.00, «Alexandria Stadium»
превью матча онлайн статистика
Бурунди – Гвинея
Дата проведения
30 июня, 19.00, «Al Salam Stadium (Cairo Military Production Stadium)»
превью матча онлайн статистика

Группа C

Кения – Сенегал
Дата проведения
1 июля, 22.00, «30 June Air Defence Stadium»
превью матча онлайн статистика
Танзания – Алжир
Дата проведения
1 июля, 22.00, «Al Salam Stadium (Cairo Military Production Stadium)»
превью матча онлайн статистика

Группа D

ЮАР – Марокко
Дата проведения
1 июля, 19.00, «Al Salam Stadium (Cairo Military Production Stadium)»
превью матча онлайн статистика
Намибия – Кот-д`Ивуар
Дата проведения
1 июля, 19.00, «30 June Air Defence Stadium»
превью матча онлайн статистика

Группа E

Мавритания – Тунис
Дата проведения
2 июля, 22.00, «As-Suwais Stadium»
превью матча онлайн статистика
Ангола – Мали
Дата проведения
2 июля, 22.00, «Ismailia Stadium»
превью матча онлайн статистика

Группа F

Бенин – Камерун
Дата проведения
2 июля, 19.00, «Ismailia Stadium»
превью матча онлайн статистика
Гвинея-Бисау – Гана
Дата проведения
2 июля, 19.00, «As-Suwais Stadium»
превью матча онлайн статистика

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Кубка Африки

Статистика Кубка Африки

 
 
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В Египте проходит 3-й тур группового этапа Кубка Африки.
 
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