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Telefoot: «ПСЖ» не собирается продавать Неймара
30.06.2019 14:15 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
По информации Telefoot, президент французской команды
Ранее
Telefoot утверждает, что вернуть Неймара на «Камп Ноу» руководство сине-гранатовых просит капитан команды
Однако на данный момент у «Барсы» нет договоренности даже с самим
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«ПСЖ» не намерен продавать нападающего Неймара в это трансферное окно.
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