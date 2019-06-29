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Telefoot: «ПСЖ» не собирается продавать Неймара

30.06.2019 14:15 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

«ПСЖ» не намерен продавать нападающего Неймара в это трансферное окно.

По информации Telefoot, президент французской команды Нассер Аль-Хелайфи не изменил свою позицию и не будет обсуждать с другими клубами продажу форварда.

Ранее сообщалось, что парижане готовы отпустить 27-летнего бразильца, если «Барселона», которая хочет вернуть игрока, заплатит 130-150 млн евро и включит в сделку двоих футболистов.

Telefoot утверждает, что вернуть Неймара на «Камп Ноу» руководство сине-гранатовых просит капитан команды Лионель Месси.

Однако на данный момент у «Барсы» нет договоренности даже с самим Неймаром.

 
 
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«ПСЖ» не намерен продавать нападающего Неймара в это трансферное окно.
 
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