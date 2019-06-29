Мы очень довольны: Виктор Лукашенко высказался о II Европейских играх

По словам исполняющего обязанности первого вице-президента НОК, все зарубежные коллеги об уровне организации ЕИ высказываются очень положительно.

«Вы знаете, мы очень серьезно к этому готовились, поэтому, конечно, ожидания были серьезными, мы очень довольны, что настолько хорошо получилось и выступить нашим спортсменам, и организовать это мероприятие. Все коллеги присутствующие, из европейских олимпийских комитетов, все высказались очень даже положительно по организации», — поделился он со Sputnik своим мнением о европейском празднике спорта, который проходил в белорусской столице.

Какой-то вид спорта, за который он переживал больше всего, Виктор Лукашенко выделить не может. «На любой вид соревнований приходишь — и полностью душой отдаешься этому», — признался и.о. первого вице-президента НОК.

Не хотел бы выделять Виктор Лукашенко и победы отдельных спортсменов.

«Честно, на каких соревнованиях был, где наши побеждали — там болел как простой болельщик, полностью, всей душой», — пояснил он.

Интерес к Европейским играм Виктор Лукашенко оценивает высоко.

Говоря о перспективах соревнований, он ответил: «Зависит от многих обстоятельств, но я думаю, что-то, что мы провели здесь и то, что было в Баку, очень сильно подстегнет интерес к спорту в целом, и к Европейским играм в частности».

Впрочем, отдельных видов спорта, как признался и.о. первого вице-президентаНОК, в программе Европейских игр ему не хватило.

«К сожалению, не было водных видов спорта — это было бы очень интересно, это востребовано и у нас в стране, и в Европе. Да и другие где-то… Можно было бы некоторые добавить, где и мы успешны были, и другие команды неплохо выступают», — заявил он.