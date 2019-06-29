ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Diario Sport: У Неймара и Бартомеу есть устное соглашение о возвращении бразильца в «Барсу»

30.06.2019 18:25 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Форвард «ПСЖ» Неймар может вернуться в «Барселону». 

Переговоры продвигаются быстро и, по данным Diario Sport, каталонцам остается разобраться со структурой платежей и игроками, которых могут включить в сделку. 

«ПСЖ» готов отпустить Неймара, поскольку не хочет удерживать игрока, который хочет уйти.

Как отмечает источник, у президента «Барселоны» Жозепа Бартомеу и Неймара есть устное соглашения о возвращении бразильца в каталонский клуб. Переговоры с «ПСЖ» продвигаются, а трансфер бразильца – вопрос времени.  

Напомним, Telefoot утверждал, что президент парижского клуба не будет обсуждать с другими клубами продажу форварда.

Также была информация, что «ПСЖ» готов отпустить 27-летнего бразильца, если «Барселона» заплатит 130-150 млн евро и включит в сделку двоих футболистов.

«Барса» хочет подписать и Гризманна, и Неймара. Уже есть четкий план

Похоже, Неймар правда может вернуться в «Барсу». Этого уже хотят все

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости спорта
 
Владимир Путин: «Мы можем поздравить Беларусь с организацией такого масштабного мероприятия на хорошем уровне»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
30.06.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика