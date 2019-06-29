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Diario Sport: У Неймара и Бартомеу есть устное соглашение о возвращении бразильца в «Барсу»
30.06.2019 18:25 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Форвард «ПСЖ» Неймар может вернуться в «Барселону».
Переговоры продвигаются быстро и, по данным Diario Sport, каталонцам остается разобраться со структурой платежей и игроками, которых могут включить в сделку.
«ПСЖ» готов отпустить Неймара, поскольку не хочет удерживать игрока, который хочет уйти.
Как отмечает источник, у президента «Барселоны» Жозепа Бартомеу и Неймара есть устное соглашения о возвращении бразильца в каталонский клуб. Переговоры с «ПСЖ» продвигаются, а трансфер бразильца – вопрос времени.
Напомним, Telefoot утверждал, что президент парижского клуба не будет обсуждать с другими клубами продажу форварда.
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Форвард «ПСЖ» Неймар может вернуться в «Барселону».
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