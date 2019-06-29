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Владимир Путин: «Мы можем поздравить Беларусь с организацией такого масштабного мероприятия на хорошем уровне»

30.06.2019 18:19 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Президент России Владимир Путин заявил, что Беларусь успешно справилась с организацией и проведением Европейских игр.

«Думаю, что мы можем поздравить Беларусь с организацией такого масштабного мероприятия на хорошем уровне. Для всех любителей спорта ваш приезд в Беларусь – также большое событие. Это еще больше повышает ценность медалей, которые здесь завоевываются», – сказал Путин.

Владимир Путин в воскресенье прибыл в Минск, где посетит закрытие II Европейских игр. Российский президент посетил финал боксерского поединка в весовой категории до 91 килограмма, в котором сразились россиянин Муслим Гаджимагомедов и белорус Владислав Смягликов. Победу одержал российский спортсмен.

Путин также присутствовал на награждении победителей и призеров боксерских боев в весовых категориях до 75 и до 91 килограмма.

Во дворце спорта «Минск-Арена» состоялась беседа главы Российского государства с президентом Международного олимпийского комитета Томасом Бахом.

После встречи глава МОК и Путин посетили соревнования по спортивной гимнастике.

 
Теги: Минск
 
 
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Президент России Владимир Путин заявил, что Беларусь успешно справилась с организацией и проведением Европейских игр.
 
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