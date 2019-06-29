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II ЕВРОПЕЙСКИЕ ИГРЫ. ИТОГИ ДНЯ. 30 ИЮНЯ
30.06.2019 18:52 — Новости Спорта | БелТА
Источник материала: БелТА
30 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В последний день II Европейских игр разыграно 36 комплектов наград в шести видах спорта, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Белорусские спортсмены стали обладателями
Бадминтон. Микст.
1. Великобритания-1.
2. Великобритания-2.
3. Ирландия, Франция.
Одиночный разряд.
Мужчины.
1. Андерс Антонсен (Дания).
2. Брис Левердес (Франция).
3. Рауль Муст (Эстония), Миша Зильберман (Израиль).
Женщины.
1. Миа Блихфельдт (Дания).
2. Керсти Гилмор (Великобритания).
3. Евгения Косецкая (Россия), Лине Каэрсфельдт (Дания).
Бокс. Мужчины.
До 49 кг
1. Артур Оганесян (Армения).
2. Сахил Алахвердови (Грузия).
3. Федерико Серра (Италия), Реган Дэйли (Ирландия).
До 56 кг
1. Курт Уолкер (Ирландия).
2. Николай Буценко (Украина).
3. Питер Макгрэйл (Великобритания), Шарафа Раман (Германия).
До 64 кг
1. Оганес Бачков (Армения).
2. Софьян Умиа (Франция).
3. Энрико Лакрус (Нидерланды), Люк Маккормак (Великобритания).
До 75 кг
1. Александр Хижняк (Украина).
2. Сальваторе Кавальяро (Италия).
3. Андрей Чемез (Словакия), Майкл Невин (Ирландия).
До 91 кг
1. Муслим Гаджимагомедов (Россия).
2. Владислав Смягликов (Беларусь).
3. Чивон Кларк (Великобритания), Тони Филипи (Хорватия).
Женщины.
До 51 кг
1. Бусе Чакироглу (Турция).
2. Светлана Солуянова (Россия).
3. Сандра Драбик (Польша), Габриэла Димитрова (Болгария).
До 60 кг
1. Мира Потконен (Финляндия).
2. Келли Харрингтон (Ирландия).
3. Анастасия Белякова (Россия), Агнес Алексиуссон (Швеция).
До 75 кг
1. Лоурен Прайс (Великобритания).
2. Нучка Фонтейн (Нидерланды).
3. Эльжбета Войцик (Польша), Дарима Сандакова (Россия).
Греко-римская борьба.
До 87 кг
1. Жан Беленюк (Украина).
2. Ислам Аббасов (Азербайджан).
3. Виктор Лоринц (Венгрия), Аркадиуш Кулинич (Польша).
До 97 кг
1. Артур Алексанян (Армения).
2. Александр Грабовик (Беларусь).
3. Александр Головин (Россия), Феликс Балдауф (Норвегия).
До 130 кг
1. Кирилл Грищенко (Беларусь).
2. Якоби Хаджая (Грузия).
3. Сабах Шариати (Азербайджан), Сергей Семенов (Россия).
Велоспорт. Трек.
Женщины.
Индивидуальное преследование.
1. Татьяна Шаракова (Беларусь).
2. Марта Кавалли (Италия).
3. Тамара Дронова (Россия).
Спринт.
1. Анастасия Войнова (Россия).
2. Матильда Гро (Франция).
3. Дарья Шмелева (Россия).
Мэдисон.
1. Великобритания.
2. Нидерланды.
3. Россия.
Гит.
1. Дарья Шмелева (Россия).
2. Елена Старикова (Украина).
3. Мириам Вече (Италия).
Мужчины.
Кейрин.
1. Йоханнес Лаврейсен (Нидерланды).
2. Райан Элаль (Франция).
3. Денис Дмитриев (Россия).
Омниум
1. Ян Виллем ван Шип (Нидерланды).
2. Тери Шир (Швейцария).
3. Даниэль Станишевски (Польша).
Спортивная гимнастика. Отдельные виды.
Женщины.
Опорный прыжок.
1. Тея Белак (Словения).
2. Ангелина Мельникова (Россия).
3. Сара Петер (Венгрия).
Брусья.
1. Ангелина Мельникова (Россия).
2. Бекки Дауни (Великобритания).
3. Анастасия Алистратова (Беларусь).
Вольные упражнения.
1. Анастасия Бачинская (Украина).
2. Анета Голашова (Чехия).
3. Джессика Кастлес (Швеция).
Бревно.
1. Нина Дервел (Бельгия).
2. Ангелина Мельникова (Россия).
3. Диана Веринская (Украина).
Мужчины.
Вольные упражнения.
1. Эмиль Соравуо (Финляндия).
2. Джарни Реджини-Моран (Великобритания).
3. Петр Пахнюк (Украина).
Конь.
1. Давид Белявский (Украина).
2. Олег Верняев (Украина).
3. Андрей Лиховицкий (Беларусь).
Кольца.
1. Марко Лодадио (Италия).
2. Ваагн Давтян (Армения).
3. Игорь Радивилов (Украина).
Опорный прыжок.
1. Артур Давтян (Армения).
2. Дмитрий Ланкин (Россия).
3. Игорь Радивилов (Украина).
Брусья.
1. Олег Верняев (Украина).
2. Мариос Георгиу (Кипр).
3. Ферхат Арихан (Турция).
Перекладина.
1. Роберт Творогал (Литва).
2. Ахмет Ондер (Турция).
3. Давид Вечерньеш (Венгрия).
Карате. Кумите.
Женщины.
До 50 кг
1. Беттина Планк (Австрия).
2. Арапоглу Озджелик (Турция).
3. Мария Кулинкович (Беларусь), София Будербан (Франция).
До 55 кг
1. Анжелика Терлюга (Украина).
2. Ивет Горанова (Болгария).
3. Яна Битч (Германия), Дженнифер Варлинг (Люксембург).
До 61 кг
1. Анита Серегина (Украина).
2. Тьяса Ристич (Словения).
3. Мерве Кобан (Турция), Гвендолин Филипп (Франция).
Мужчины.
До 60 кг
1. Калвис Калнынш (Латвия).
2. Фирдовси Фарзалиев (Азербайджан).
3. Анжело Креченцо (Италия), Евгения Плахутин (Россия).
До 67 кг
1. Лука Мареска (Италия).
2. Марио Ходжич (Черногория).
3. Артем Кравцов (Беларусь),
До 75 кг
1. Станислав Горуна (Украина).
2. Рафаэль Агаев (Азербайджан).
3. Габор Гарспатаки (Венгрия), Павел Артамонов (Эстония).-0-
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30 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В последний день II Европейских игр разыграно 36 комплектов наград в шести видах спорта, сообщает корреспондент БЕЛТА. Белорусские...
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