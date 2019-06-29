На закрытии Европейских игр передача флага польскому Кракову не состоится. Флаг ЕОК будет просто спущен

Источник материала: Tribuna.com

Сергей Хомич, начальник управления по церемониям и культурной программе фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года», на встрече с журналистами рассказал, что передачи эстафеты Европейских игр от Минска Кракову не будет.

– Будет ли осуществлена передача эстафеты Кракову, его назвали местом проведения III Европейских игр. Хотя, судя по заявлению мэра Кракова, город не хочет Игры.

– Элемента с передачей не будет. Флаг ЕОК будет просто спущен.