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На закрытии Европейских игр передача флага польскому Кракову не состоится. Флаг ЕОК будет просто спущен

30.06.2019 20:01 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Сергей Хомич, начальник управления по церемониям и культурной программе фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года», на встрече с журналистами рассказал, что передачи эстафеты Европейских игр от Минска Кракову не будет.

– Будет ли осуществлена передача эстафеты Кракову, его назвали местом проведения III Европейских игр. Хотя, судя по заявлению мэра Кракова, город не хочет Игры.

– Элемента с передачей не будет. Флаг ЕОК будет просто спущен.

 
Теги: Минск
 
 
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Сергей Хомич, начальник управления по церемониям и культурной программе фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года», на встрече с журналистами рассказал, что...
 
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