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«Кайрат» Шпилевского победил «Астану». Команда белорусского тренера не проигрывает в 6 матчах подряд
30.06.2019 20:15 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В матче чемпионата Казахстана «Кайрат» белорусского тренера Алексея Шпилевский победил «Астану».
Отметим, что «Кайрат» идет без поражений на протяжении шести матчей: пять побед и одна ничья.
Чемпионат Казахстана
Астана – Кайрат 0:2 (0:0, 0:2)
Кайрат: Покатилов – Дугалич, Миканович, Ахметов, Суюмбаев – Абикен, Жуков, Вороговский, Исламхан, Оразов – Эсеола.
Запасные: Кейлер, Астанов, Косович, Эппель, Тунгышбаев, Куат, Сарсенов, Устименко, Политевич.
Астана: Эрич – Логвиненко, Рукавина, Шомко, Постников – Муртазаев, Маевский, Ротарю, Шимунович, Томасов – Жалмукан.
В запасе остались: Мокин, Каримов, Павлов, Бейсебеков, Янга, Мужиков, Аничич, Хижниченко, Перцух.
В турнирной таблице «Кайрат» занимает третье место, набрав 32 очка. На второй строчке «Астана» – 35. Лидирует «Тобол» – 38 очков.
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«Кайрат» Шпилевского победил «Астану». Команда белорусского тренера не проигрывает в 6 матчах подряд
В матче чемпионата Казахстана «Кайрат» белорусского тренера Алексея Шпилевский победил «Астану».
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