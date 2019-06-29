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«Кайрат» Шпилевского победил «Астану». Команда белорусского тренера не проигрывает в 6 матчах подряд

30.06.2019 20:15 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

В матче чемпионата Казахстана «Кайрат» белорусского тренера Алексея Шпилевский победил «Астану».

Отметим, что «Кайрат» идет без поражений на протяжении шести матчей: пять побед и одна ничья.

Чемпионат Казахстана

Астана – Кайрат 0:2 (0:0, 0:2)

Кайрат: Покатилов – Дугалич, Миканович, Ахметов, Суюмбаев – Абикен, Жуков, Вороговский, Исламхан, Оразов – Эсеола.

Запасные: Кейлер, Астанов, Косович, Эппель, Тунгышбаев, Куат, Сарсенов, Устименко, Политевич.

Астана: Эрич – Логвиненко, Рукавина, Шомко, Постников – Муртазаев, Маевский, Ротарю, Шимунович, Томасов – Жалмукан.

В запасе остались: Мокин, Каримов, Павлов, Бейсебеков, Янга, Мужиков, Аничич, Хижниченко, Перцух.

В турнирной таблице «Кайрат» занимает третье место, набрав 32 очка. На второй строчке «Астана» – 35. Лидирует «Тобол» – 38 очков.

 
 
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В матче чемпионата Казахстана «Кайрат» белорусского тренера Алексея Шпилевский победил «Астану».
 
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