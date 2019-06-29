ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Каждому спортсмену необходим стержень своих побед - Шантарович

30.06.2019 21:05 — Новости Спорта | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

Каждому спортсмену необходим стержень своих побед - Шантарович
Владимир Шантарович. Фото из архива

30 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Слагаемые успеха команды Беларуси по гребле на байдарках и каноэ на II Европейских играх - сильный бойцовский дух и поддержка болельщиков. Такое мнение высказал главный тренер команды Владимир Шантарович в интервью телеканалу "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

Медальные ожидания тренера на II Европейских играх оправдались, хотя некоторые спортсмены его удивили. "Не ожидал, например, такой мобилизации от Елены Ноздревой. Дремал до последнего Артем Козырь. У остальных был виден разгон по их настрою", - поделился Владимир Шантарович.

При этом, имея большой резерв среди юниоров, национальная сборная, как и сборные других стран, сталкивается с проблемой перехода перспективной молодежи во взрослый спорт. "Это психология, битва с собой. Нужно иметь каждому спортсмену стержень своих побед. Я могу научить методике, техническому исполнению, но не этому. Посмотрите на Ноздреву - она гребет своим духом, это дух бойца. Мне бы хотелось, чтобы все наши ребята, которые выходят на такие старты, были бойцами", - сказал белорусский тренер.

По его мнению, помощь в мобилизации сил национальной команде оказали болельщики - люди выплеснули все свои эмоции на трибунах, поддержка была колоссальная. Также помогала своя база, которая достойна всяческих похвал. "Такого в Европе нет. Наш канал в Заславле отвечает серьезным международным стандартам. Даже сами белорусские специалисты не ожидали произошедшего за этот год преображения", - подчеркнул Владимир Шантарович. Теперь, когда инфраструктура готова, уже спортивной федерации предстоит работа по привлечению в белорусские воды этапов Кубка мира, чемпионата мира.-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 87
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
30 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Слагаемые успеха команды Беларуси по гребле на байдарках и каноэ на II Европейских играх - сильный бойцовский дух и поддержка...
 
Новости дня
Новости спорта
 
«Кайрат» Шпилевского победил «Астану». Команда белорусского тренера не проигрывает в 6 матчах подряд
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
30.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • комплект женский calvin klein вот
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика