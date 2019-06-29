Каждому спортсмену необходим стержень своих побед - Шантарович

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Владимир Шантарович. Фото из архива

30 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Слагаемые успеха команды Беларуси по гребле на байдарках и каноэ на II Европейских играх - сильный бойцовский дух и поддержка болельщиков. Такое мнение высказал главный тренер команды Владимир Шантарович в интервью телеканалу "Беларусь 1" , сообщает БЕЛТА.

Медальные ожидания тренера на II Европейских играх оправдались, хотя некоторые спортсмены его удивили. "Не ожидал, например, такой мобилизации от Елены Ноздревой. Дремал до последнего Артем Козырь. У остальных был виден разгон по их настрою", - поделился Владимир Шантарович.

При этом, имея большой резерв среди юниоров, национальная сборная, как и сборные других стран, сталкивается с проблемой перехода перспективной молодежи во взрослый спорт. "Это психология, битва с собой. Нужно иметь каждому спортсмену стержень своих побед. Я могу научить методике, техническому исполнению, но не этому. Посмотрите на Ноздреву - она гребет своим духом, это дух бойца. Мне бы хотелось, чтобы все наши ребята, которые выходят на такие старты, были бойцами", - сказал белорусский тренер.

По его мнению, помощь в мобилизации сил национальной команде оказали болельщики - люди выплеснули все свои эмоции на трибунах, поддержка была колоссальная. Также помогала своя база, которая достойна всяческих похвал. "Такого в Европе нет. Наш канал в Заславле отвечает серьезным международным стандартам. Даже сами белорусские специалисты не ожидали произошедшего за этот год преображения", - подчеркнул Владимир Шантарович. Теперь, когда инфраструктура готова, уже спортивной федерации предстоит работа по привлечению в белорусские воды этапов Кубка мира, чемпионата мира.-0-