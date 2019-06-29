Георгий Катулин: «Вся Беларусь воодушевлена Европейскими играми и пыталась сделать, чтобы они достигли этого успеха»

Источник материала: Tribuna.com

Директор фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года» Георгий Катулин поделился мнением о Европейских играх, которые прошли в Минске.

– Все, что мы можем сегодня сказать, что мечты сбываются. Когда мы начали два года назад готовить Европейские игры, то ставили две задачи. Во-первых, провести мультиспортивное событие высшего уровня с невероятно гостеприимной атмосферой. Во-вторых, открыть Беларусь для остального мира как одно из самых красивых туристических и бизнес-направлений. И сейчас я могу сказать, что мы достигли обе цели.

Я могу сказать, что вся страна воодушевлена Европейскими играми и пыталась сделать все возможное, чтобы они достигли этого успеха. Мы рады, что все 50 Национальных олимпийских комитетов Европы приняли участие в играх сильнейшими атлетами.

Также хочу сказать спасибо большой армии волонтерам, без которых игры были бы невозможны. И, наконец, выражаю благодарность спортивным фанатам. Толпы людей, я бы даже сказал море людей, дали нам огромную поддержку, благодаря которой мы показали лучший результат в истории белорусского спорта.

Говоря об уровне атлетов, я могу привести несколько примеров. В карате у нас было 10 чемпионов мира, 8 чемпионов Европы и восемь лучших спортсменов Европы. В стрельбе у нас было 10 олимпийских чемпионов. В настольном теннисе были только лучшие спортсмены рейтинга. В бадминтоне то же самое.

– Пока мы слышим только восторженные комментарии от вас. А были ли вещи, которых не достигли и по которым ожидали более высоких показателей? Я имею в виду организационные моменты.

– Главная оценка наших ожиданий – мнение 50 национальных олимпийских комитетов и спортсменов, участвующих в этих играх. Ни одной отрицательной оценки мы не услышали. Вчера состоялась теплая церемония закрытия дома гостеприимства в официальном отеле Европейских игр Marriott. Там были все руководители делегаций, и мы в очередной раз услышали только положительные оценки со стороны участвующих спортсменов. Это является главным мерилом для любого организатора соревнований.

– Количество людей, которые приехали на Европейские игры, тоже соответствовало ожиданиям?

– Количество туристов считает Министерство спорта и туризма, – цитирует Катулина корреспондент Tribuna.com.