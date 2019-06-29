Источник материала: Tribuna.com

На стадионе «Динамо» проходит церемония закрытия Европейских игр.

За режиссуру церемонии закрытия (как и открытия) отвечает продюсерский центр Игоря Крутого.

Ожидается, что на церемонии открытия выступят Николай Басков, Оксана Волкова, IOWA, «J:Морс», Tesla Boy и «Леприконсы».

В Играх приняли участие около 4000 спортсменов из 50 стран мира.

В медальном зачете II Европейских игр победила Россия, завоевавшая 109 медалей. Второе место у команды Беларуси, третье – у Украины.