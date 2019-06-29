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Церемония закрытия II Европейских игр стартовала на минском стадионе "Динамо"

30.06.2019 22:01 — Новости Спорта | БелТА  
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Источник материала: БелТА

Церемония закрытия II Европейских игр стартовала на минском стадионе "Динамо"

30 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Церемония закрытия II Европейских игр стартовала на минском стадионе "Динамо", передает корреспондент БЕЛТА.

Масштабный спортивный праздник, проходивший в течение десяти дней на 12 аренах с участием атлетов из 50 стран Европы, подошел к завершению. Трибуны главной арены страны заполнили зрители, многие из которых также принимали участие в организации и проведении форума.

В центре стадиона установлена композиция Национальной библиотеки, на которую будут спроецированы самые яркие моменты завершившихся соревнований. Церемония началась с исполнения гимна Беларуси.

Во время соревнований на II Европейских играх с 21 по 30 июня разыграно 200 комплектов наград в 15 видах спорта. Медальный зачет выиграли спортсмены из России, которые завоевали 109 медалей, 44 из которых золотые. Белорусские атлеты (221 участник) показали один из лучших результатов в истории выступления на крупных международных стартах - 69 медалей, из них 24 золотые.

Белорусским болельщикам запомнятся победы в гребле на байдарках и каноэ Марины Литвинчук, Ольги Худенко и Артема Козыря, высокие результаты легкоатлетов Эльвиры Герман, Татьяны Холодович и Максима Недосекова, бескомпромиссная борьба Василисы Марзалюк, Ирины Курочкиной, Кирилла Грищенко.

Для Беларуси II Европейские игры стали также значимым культурным событием. Частью культурной программы игр и масштабного проекта "Европейские игры - европейское искусство" являются выставка в Национальном центре современных искусств "Казимир Малевич и XXI век", в художественной галерее Михаила Савицкого выставка исторического фехтования "Европейские боевые искусства. От кузницы Вулкана до искусств Марса". В Минской городской ратуше представили крупнейшую в мире частную коллекцию уникальных олимпийских артефактов. Всего проведено более 50 культурных мероприятий, посвященных II Европейским играм.

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Теги: Минск
 
 
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30 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Церемония закрытия II Европейских игр стартовала на минском стадионе "Динамо", передает корреспондент БЕЛТА. Масштабный спортивный...
 
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На стадионе «Динамо» проходит церемония закрытия Европейских игр
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