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РЕПОРТАЖ: Яркие моменты главного спортивного события лета. Церемония закрытия II Европейских игр в Минске

30.06.2019 22:29 — Новости Спорта | БелТА  
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Источник материала: БелТА

РЕПОРТАЖ: Яркие моменты главного спортивного события лета. Церемония закрытия II Европейских игр в Минске

Десять дней праздника европейского спорта в белорусской столице пролетели незаметно. В воскресенье, 30 июня, входы на стадион "Динамо" распахнулись за четыре часа до начала церемонии закрытия игр, чтобы зрители могли увидеть последние приготовления. Шоу посвящено атлетам и тренерам, волонтерам и верным болельщикам - всем, кто сделали эти десять дней незабываемыми. Корреспонденты БЕЛТА вместе со зрителями еще раз переживают самые яркие моменты игр.

На стадионе приветствуют флаги стран - участниц II Европейских игр и атлетов. Участие в соревнованиях приняли 50 стран Европы. Самая представительная делегация у России (более 200 человек). А самая маленькая - у Лихтенштейна, от этой страны на игры приехал один человек

В центре стадиона установлена 16-метровая декорация в виде Национальной библиотеки. Каждая грань всемирно известного символа Беларуси используется как проекционный экран.

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Десять дней праздника европейского спорта в белорусской столице пролетели незаметно. В воскресенье, 30 июня, входы на стадион "Динамо" распахнулись за четыре часа...
 
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Церемония закрытия II Европейских игр стартовала на минском стадионе "Динамо"
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