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Ясинский – об идее РФПЛ пригласить белорусские клубы: «Есть ли жизнь на Марсе, неизвестно. Не хочу отвлекаться на абстрактную тему»
30.06.2019 23:35 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер «Витебска» Сергей Ясинский пояснил, что не считает реалистичной идею расширения российской футбольной премьер-лиги за счет белорусских команд.
– Как «Витебск» и вы лично относитесь к идее расширить чемпионат России за счет белорусских команд?
– Отвечу фразой из советского фильма. Есть ли жизнь на Марсе или нет – нам неизвестно. Не хочу отвлекаться на такую абстрактную тему, – сказал Ясинский.
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Ясинский – об идее РФПЛ пригласить белорусские клубы: «Есть ли жизнь на Марсе, неизвестно. Не хочу отвлекаться на абстрактную тему»
Главный тренер «Витебска» Сергей Ясинский пояснил, что не считает реалистичной идею расширения российской футбольной премьер-лиги за счет белорусских команд.
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