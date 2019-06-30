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Ясинский – об идее РФПЛ пригласить белорусские клубы: «Есть ли жизнь на Марсе, неизвестно. Не хочу отвлекаться на абстрактную тему»

30.06.2019 23:35 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Витебска» Сергей Ясинский пояснил, что не считает реалистичной идею расширения российской футбольной премьер-лиги за счет белорусских команд.

– Как «Витебск» и вы лично относитесь к идее расширить чемпионат России за счет белорусских команд?

– Отвечу фразой из советского фильма. Есть ли жизнь на Марсе или нет – нам неизвестно. Не хочу отвлекаться на такую абстрактную тему, – сказал Ясинский.

 
Теги: Витебск
 
 
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Главный тренер «Витебска» Сергей Ясинский пояснил, что не считает реалистичной идею расширения российской футбольной премьер-лиги за счет белорусских команд.
 
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