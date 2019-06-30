Ясинский – об идее РФПЛ пригласить белорусские клубы: «Есть ли жизнь на Марсе, неизвестно. Не хочу отвлекаться на абстрактную тему»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Витебска» Сергей Ясинский пояснил, что не считает реалистичной идею расширения российской футбольной премьер-лиги за счет белорусских команд.

– Как «Витебск» и вы лично относитесь к идее расширить чемпионат России за счет белорусских команд?

– Отвечу фразой из советского фильма. Есть ли жизнь на Марсе или нет – нам неизвестно. Не хочу отвлекаться на такую абстрактную тему, – сказал Ясинский.