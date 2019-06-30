Сергей Ясинский: «БАТЭ не продемонстрировал чемпионской игры»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Витебска» Сергей Ясинский отметил, что по игре его команда не уступила БАТЭ в матче 13-го тура чемпионата Беларуси, несмотря на факт разгромного поражения (3:0).

«Обидное поражение. БАТЭ не продемонстрировал, на мой взгляд, чемпионской игры. Мы создали моментов не меньше. Исполнительское мачтерство соперников выше нашего. Из убойных позициях мы попадали в Чичкана. Победа заслуженная. Все-таки чемпион и лидирует в чемпионате.

Мы будем залечивать раны и готовиться к Лиге Европы», – сказал Ясинский.