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Сергей Ясинский: «БАТЭ не продемонстрировал чемпионской игры»

30.06.2019 23:06 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Витебска» Сергей Ясинский отметил, что по игре его команда не уступила БАТЭ в матче 13-го тура чемпионата Беларуси, несмотря на факт разгромного поражения (3:0).

«Обидное поражение. БАТЭ не продемонстрировал, на мой взгляд, чемпионской игры. Мы создали моментов не меньше. Исполнительское мачтерство соперников выше нашего. Из убойных позициях мы попадали в Чичкана. Победа заслуженная. Все-таки чемпион и лидирует в чемпионате.

Мы будем залечивать раны и готовиться к Лиге Европы», – сказал Ясинский.

 
Теги: Витебск
 
 
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Главный тренер «Витебска» Сергей Ясинский отметил, что по игре его команда не уступила БАТЭ в матче 13-го тура чемпионата Беларуси, несмотря на факт разгромного...
 
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