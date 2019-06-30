Александр Лукашенко: «Мы подарили этот праздник себе как свидетельство, что можем горы свернуть» 

Источник материала: Tribuna.com

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал о значимости Европейских игр для страны.

– Это было торжество ярких незабываемых впечатлений и сильных эмоций. Было все – радость, счастье и разочарование. Таков его величество спорт. Это был праздник дружбы и единения, жарких по накалу состязаний, сплотивших миллионы жителей Европы в одну большую семью, — заявил политик. — Но прежде всего мы подарили его себе – белорусам – как свидетельство наших возможностей и того, что мы горы можем свернуть. Но только тогда, когда мы вместе. Для гостей мы широко распахнули все двери Беларуси – страны среднеевропейских размеров, живущей и развивающейся по своим законам и традициям, которые уходят глубоко в седину веков. Страны, которая не создает проблем и не выдвигает претензий соседям. Они у нас, эти соседи, очень разные. И ладить с ними порой непросто, – сказал Лукашенко.