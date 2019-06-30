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Сербию возглавит Тумбакович. Его уволили из Черногории за отказ руководить командой в матче с Косово
01.07.2019 08:06 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Бывший главный тренер Черногории Любиша Тумбакович возглавит сборную Сербии, сообщает Republika.rs.
Он подпишет контракт на 2,5 года. Ожидается, что о назначении объявят на следующей неделе.
Ранее Тумбакович работал тренером в «Обиличе», «Партизане», АЕК из Афин, «Аль-Насре» из Саудовской Аравии, «Шаньдун Лунэн», «Стил Азин», «Ухань Чжоэр» и сборной Черногории.
Федерация футбола Черногории отправила его в отставку. Серб Тумбакович отказался руководить командой в матче с национальной командой Косово (1:1).
Кроме того, игру также пропустили Филип Стойкович и Мирко Иванич – игроки сербского происхождения. Сербия и еще ряд стран не признают Косово.
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Сербию возглавит Тумбакович. Его уволили из Черногории за отказ руководить командой в матче с Косово
Бывший главный тренер Черногории Любиша Тумбакович возглавит сборную Сербии, сообщает Republika.rs.
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