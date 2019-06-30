Сербию возглавит Тумбакович. Его уволили из Черногории за отказ руководить командой в матче с Косово

Источник материала: Tribuna.com

Бывший главный тренер Черногории Любиша Тумбакович возглавит сборную Сербии, сообщает Republika.rs.

Он подпишет контракт на 2,5 года. Ожидается, что о назначении объявят на следующей неделе.

Ранее Тумбакович работал тренером в «Обиличе», «Партизане», АЕК из Афин, «Аль-Насре» из Саудовской Аравии, «Шаньдун Лунэн», «Стил Азин», «Ухань Чжоэр» и сборной Черногории.

Федерация футбола Черногории отправила его в отставку. Серб Тумбакович отказался руководить командой в матче с национальной командой Косово (1:1).

Кроме того, игру также пропустили Филип Стойкович и Мирко Иванич – игроки сербского происхождения. Сербия и еще ряд стран не признают Косово.