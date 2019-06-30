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Гуренко об идее пригласить белорусскую команду в РПЛ: «Почему сейчас не сесть за стол переговоров и не попробовать?»

01.07.2019 08:37 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко поделился мнением об идее пригласить белорусскую команду в РПЛ.

«Как я понимаю, тут не стоит вопрос, что в РПЛ будет играть «Динамо» Минск, БАТЭ или другой любой клуб. Тут стоит вопрос, что выставить команду от Беларуси. Кто будет тренер, кто будет спонсировать – это другой момент. Плюс какой? В Беларусь приедут очень хорошие команды. Вы помните 80-е года, когда был общий чемпионат. Как было интересно, полные стадионы собирались.

Второй момент. А где развиваться нашим белорусским футболистам? В свое время мы уезжали в Россию. Почему мы уезжали в Россию? Да потому что россияне тогда не могли себе позволить игроков уровня Халка. Поэтому приезжали белорусы и играли в чемпионате России. Сейчас практически любой российский клуб может купить себе любого иностранца. И мы там не конкуренты. А где нам?.. Мы хотим сборной обыгрывать немцев. А где будут развиваться футболисты? В чемпионате Беларуси очень сложно. Развиваться может только один клуб, который играет в групповых этапах Лиги Европы и Лиги чемпионов. Потому что международные матчи. И то там на нас не всегда выходят с максимальной концентрацией.

Мы должны думать о будущем. А мы сейчас начинаем политику приплетать. Спорт вне политики. Почему сейчас не сесть за стол переговоров и не попробовать? Мы все время говорим, что надо что-то менять. Так давайте перестанем говорить и начнем что-то делать. Это мое мнение. И если кому-то мое мнение не нравится… Ну оно не должно всем нравится.

И вот это основные аргументы. Я вижу больше плюсов. Какой минус? В том, что к нам будут классные клубы приезжать? А как называться будет команда – можем референдум собрать и выбрать красивое название.

Играют же наши гандболисты, хоккеисты, баскетболисты. Участвуют же? А на футбол все тут как это… Ребят, ну! Если вам не интересно будет на такие игры ходить. Мне лично будет интересно. Увидеть «Локомотив», «Спартак», «Зенит», ЦСКА. Хорошие российские клубы. Почему нет? Мы точно ничего не теряем», – сказал Гуренко в эфире «Динамо» ТВ».

 
Теги: Минск
 
 
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Главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко поделился мнением об идее пригласить белорусскую команду в РПЛ.
 
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