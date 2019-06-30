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Лукашенко на закрытии Европейских игр: «Если вы снова захотите услышать тишину, приезжайте к нам в Беларусь»

01.07.2019 08:32 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Президент Беларуси Александр Лукашенко выступил с речью на закрытии вторых Европейских игр.

«На протяжении десяти дней на минских аренах царила теплая атмосфера взаимоуважения. Ее создавали все вы – жители и гости Беларуси. Все, кто любит спорт, верит в силу олимпийской миссии, нацеленной на сохранение мира на земле.

Олицетворением этой великой идеи стало Пламя мира – символ II Европейских игр. И прежде чем погасить его огонь, давайте поблагодарим всех, кто внес свой вклад в историю этих состязаний.

Организаторов – за высочайший уровень подготовки и проведения соревнований и торжественных мероприятий. Журналистов, которые по-спортивному быстро и эффектно освещали все события, своевременно знакомили зрителей и читателей с самыми сильными эпизодами игр. Арбитров – за честную работу и непредвзятое судейство. И, конечно, всех атлетов, которые самоотверженно отстаивали спортивную честь своей страны, вошли в историю II Европейских игр громкими рекордами и яркими победами.

Особые слова благодарности вам, волонтеры. Всем вам, стоящим здесь. Это вы почти круглосуточно трудились, помогали нашим гостям, спортсменам чувствовать себя в Беларуси так же уютно и комфортно, как дома. Без вашей помощи нам было бы невозможно создать такую теплую, искреннюю и доброжелательную атмосферу. Я поручил Правительству и Администрации Президента создать банк данных волонтерского движения и использовать для развития страны ваши знания и таланты. Мы не можем потерять восемь тысяч человек, которые два года готовились к этому событию, которые научились оказывать первую помощь и поддержку, которые знают много языков. Спасибо вам огромное!

Также огромное спасибо всем болельщикам, чья горячая поддержка вдохновляла участников соревнований, заряжала их верой в успех и вела к заветным вершинам. Спортсмены признались: плохо выступать при такой поддержке зрителей было нельзя. И спортсмены делали все прежде всего во имя вас, наших болельщиков.

Я обращаюсь к гостям нашей страны и города-героя Минска: вы посетили страну красивую и очень уютную для жизни и отдыха, познакомились с добрым и трудолюбивым народом, живущим без войн, потрясений и конфликтов. И, если вы снова захотите услышать тишину, приезжайте к нам в Беларусь.

Ну а тебе, милый Лесик, особая признательность. Твои дружеские объятия, непревзойденный артистизм останутся в памяти миллионов навсегда. Ты покорил наши сердца, и нам хочется верить, что, уйдя в свой сказочный лес, ты не забудешь нас и еще не раз вернешься сюда.

Дорогие друзья!

Настал самый трогательный и грустный момент – мы закрываем II Европейские игры. Но не прощаемся, а говорим: «До новых встреч». Встреч в Беларуси. В любое время. Здесь всегда будут рады вам.

Конечно, все мы с нетерпением будем ждать следующие Европейские игры. И пусть их история будет долгой и славной!» – сказал Лукашенко.

 
Теги: Минск
 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко выступил с речью на закрытии вторых Европейских игр.
 
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