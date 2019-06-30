Мартинович о белорусском клубе в РПЛ: «Мы просто потеряем наш самобытный чемпионат»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер мозырской «Славии» Михаил Мартинович прокомментировал информацию о возможном включении белорусского клуба в состав российской премьер-лиги.

«Я против. Причин много. И главная из них – если эта идея будет реализована, то в таком случае мы просто потеряем наш самобытный чемпионат, высшую лигу. К тому же многие молодые футболисты, которые сейчас играют за дублирующие составы наших сильнейших клубов, будут вынуждены отправиться во вторую лигу. Данный фактор также необходимо учитывать. Это мое мнение», – сказал Мартинович.