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Мартинович о белорусском клубе в РПЛ: «Мы просто потеряем наш самобытный чемпионат»
01.07.2019 10:08 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер мозырской «Славии» Михаил Мартинович прокомментировал информацию о возможном включении белорусского клуба в состав российской премьер-лиги.
«Я против. Причин много. И главная из них – если эта идея будет реализована, то в таком случае мы просто потеряем наш самобытный чемпионат, высшую лигу. К тому же многие молодые футболисты, которые сейчас играют за дублирующие составы наших сильнейших клубов, будут вынуждены отправиться во вторую лигу. Данный фактор также необходимо учитывать. Это мое мнение», – сказал Мартинович.
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Главный тренер мозырской «Славии» Михаил Мартинович прокомментировал информацию о возможном включении белорусского клуба в состав российской премьер-лиги.
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