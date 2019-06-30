Сергей Ташуев: «Если бы «Шахтеру» предложили играть в РПЛ? Не предложат, потому что нет стадиона. Без шансов»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер солигорского «Шахтера» Сергей Ташуев прокомментировал информацию о возможном включении белорусского клуба в состав российской премьер-лиги.

– Данную идею надо глубоко изучать. Вот так навскидку этого нельзя делать. Да и трудно сразу сказать, кому и чем это выгодно и так далее. Поэтому, думаю, вопрос пока дискуссионный. Если бы «Шахтеру» предложили там играть? Не предложат, потому что нет стадиона. Без шансов. Нечего даже обсуждать, – сказал Ташуев.