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Сергей Ташуев: «Если бы «Шахтеру» предложили играть в РПЛ? Не предложат, потому что нет стадиона. Без шансов»
01.07.2019 10:04 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер солигорского «Шахтера» Сергей Ташуев прокомментировал информацию о возможном включении белорусского клуба в состав российской премьер-лиги.
– Данную идею надо глубоко изучать. Вот так навскидку этого нельзя делать. Да и трудно сразу сказать, кому и чем это выгодно и так далее. Поэтому, думаю, вопрос пока дискуссионный. Если бы «Шахтеру» предложили там играть? Не предложат, потому что нет стадиона. Без шансов. Нечего даже обсуждать, – сказал Ташуев.
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Сергей Ташуев: «Если бы «Шахтеру» предложили играть в РПЛ? Не предложат, потому что нет стадиона. Без шансов»
Главный тренер солигорского «Шахтера» Сергей Ташуев прокомментировал информацию о возможном включении белорусского клуба в состав российской премьер-лиги.
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