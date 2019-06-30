Более 450 тысяч человек посетили фан-зоны II Европейских игр

Источник материала: Полымя

Более 450 тыс. человек посетили фан-зоны II Европейских игр, происшествий во время празднований и соревнований не зарегистрировано. Об этом сегодня сообщил журналистам заместитель начальника главного управления охраны правопорядка и профилактики МВД Беларуси Дмитрий Курьян, передает корреспондент БЕЛТА.





Правоохранитель отметил, что играм предшествовала колоссальная подготовка. «Это позволило нам на достаточно хорошем уровне обеспечить правопорядок там, где проводились соревнования», — сказал он.

По всей стране для желающих поболеть за спортсменов были организованы фан-зоны, их посетили более 450 тыс. человек, проинформировал Дмитрий Курьян. Он сообщил, что происшествия и чрезвычайные ситуации в местах проведения II Европейских игр и фан-зонах не зарегистрированы. При этом представитель МВД заметил, что были мелкие происшествия — к примеру, иностранцы забывали или теряли вещи. Правоохранители оперативно им помогали.

«Как показала статистика, во время проведения игр в Минске в целом каждые сутки регистрировалось практически в два раза меньше преступлений, чем в обычные дни», — подчеркнул Дмитрий Курьян.

По словам старшего инспектора по особым поручениям УГАИ МВД Станислава Соловья, не зафиксировано и серьезных дорожных происшествий, связанных с транспортом игр.

Правоохранители будут нести службу в усиленном варианте до 4 июля.

Источник: БелТА