Шпилевский о расширении РПЛ: «Поддерживаю. Понятно, что будет усиление, но насколько это будет разумно надо еще разглядывать»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Кайрата» Алексей Шпилевский поддержал позицию президента клуба Кайрата Боранбаева по поводу увеличения числа участников РПЛ за счет включения в нее команд из Армении, Беларуси и Казахстана. Напомним, что казахстанский функционер высказался за подобную инициативу.

- Президент московского ЦСКА Евгений Гинер предложил идею о создании объединенной лиги, в числе участников которых называются сегодняшние соперники «Астана» и «Кайрат». Какова ваша позиция по этому вопросу?

– Кайрат Боранбаев уже высказал свое мнение, и я его полностью поддерживаю. Понятно, что будет усиление, но насколько это будет разумно надо еще разглядывать. Пока мне особо нечего об этом сказать, но я поддерживаю президента нашего клуба. Давайте на этом остановимся, – сказал Шпилевский.