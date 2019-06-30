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Шпилевский о расширении РПЛ: «Поддерживаю. Понятно, что будет усиление, но насколько это будет разумно надо еще разглядывать»

01.07.2019 16:18 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Кайрата» Алексей Шпилевский поддержал позицию президента клуба Кайрата Боранбаева по поводу увеличения числа участников РПЛ за счет включения в нее команд из Армении, Беларуси и Казахстана. Напомним, что казахстанский функционер высказался за подобную инициативу.

- Президент московского ЦСКА Евгений Гинер предложил идею о создании объединенной лиги, в числе участников которых называются сегодняшние соперники «Астана» и «Кайрат». Какова ваша позиция по этому вопросу?

– Кайрат Боранбаев уже высказал свое мнение, и я его полностью поддерживаю. Понятно, что будет усиление, но насколько это будет разумно надо еще разглядывать. Пока мне особо нечего об этом сказать, но я поддерживаю президента нашего клуба. Давайте на этом остановимся, – сказал Шпилевский.

⌚ Последний шанс выиграть крутой мужской набор: нужно всего лишь угадать спортсмена по бороде. 

 
 
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Главный тренер «Кайрата» Алексей Шпилевский поддержал позицию президента клуба Кайрата Боранбаева по поводу увеличения числа участников РПЛ за счет включения в...
 
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