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Юрий Жевнов: «Щербицкий мог бы спокойно играть в ведущих командах РПЛ. «Зенит» следит за многими вратарями на будущее»

01.07.2019 17:43 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Тренер вратарей «Зенита» Юрий Жевнов поделился мнением о вратаре БАТЭ Денисе Щербицком.

— Ходили слухи об интересе «Зенита» к 23-летнему вратарю БАТЭ Денису Щербицкому. Это действительно такой талантливый игрок?

— На мой взгляд, в Беларуси он сейчас вратарь номер один. Щербицкий – молодой голкипер, но уже два года выступает на хорошем уровне, поиграл в еврокубках. По отзывам тренеров и болельщиков, он продолжает прогрессировать. Думаю, Щербицкий мог бы спокойно играть в ведущих командах РПЛ. Мы следим за многими вратарями на будущее, – сказал Жевнов.

⌚ Последний шанс выиграть крутой мужской набор: нужно всего лишь угадать спортсмена по бороде. 

 
 
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Тренер вратарей «Зенита» Юрий Жевнов поделился мнением о вратаре БАТЭ Денисе Щербицком.
 
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