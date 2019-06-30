|
Юрий Жевнов: «Щербицкий мог бы спокойно играть в ведущих командах РПЛ. «Зенит» следит за многими вратарями на будущее»
01.07.2019 17:43 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Тренер вратарей «Зенита» Юрий Жевнов поделился мнением о вратаре БАТЭ Денисе Щербицком.
— Ходили слухи об интересе «Зенита» к 23-летнему вратарю БАТЭ Денису Щербицкому. Это действительно такой талантливый игрок?
— На мой взгляд, в Беларуси он сейчас вратарь номер один. Щербицкий – молодой голкипер, но уже два года выступает на хорошем уровне, поиграл в еврокубках. По отзывам тренеров и болельщиков, он продолжает прогрессировать. Думаю, Щербицкий мог бы спокойно играть в ведущих командах РПЛ. Мы следим за многими вратарями на будущее, – сказал Жевнов.
⌚ Последний шанс выиграть крутой мужской набор: нужно всего лишь угадать спортсмена по бороде.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)