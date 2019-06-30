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«Беларуськалий» вложил в «Шахтер» в 2019-м уже почти 1 млн долларов

01.07.2019 18:36 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

ОАО «Беларуськалий» заключило очередную сделку с ЗАО «Футбольный клуб «Шахтер». За рекламные услуги (очевидно, за логотип компании на форме и на домашнем стадионе) клубу решено перечислить 800 тыс. рублей (392 тыс. долларов), сообщает officelife.media.

Как информирует издание, в январе 2019 года спонсор уже вкладывался в команду. Тогда «Шахтер» получил, тоже за рекламные услуги, 1,2 млн рублей (588 тыс. долларов). То есть с начала года общая сумма составила почти 1 млн долларов.

Отметим, что в январском сообщении о крупной сделке между «Беларуськалием» и «Шахтером» в графе «Критерий заинтересованности» указывалось, что калийная компания владеет в футбольном клубе 70%. Сейчас там говорится, что заинтересованность отсутствует. 

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ОАО «Беларуськалий» заключило очередную сделку с ЗАО «Футбольный клуб «Шахтер».
 
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