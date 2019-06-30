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«Челси» выкупил Ковачича у «Реала»
01.07.2019 19:23 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Полузащитник Матео Ковачич продолжит выступать за «Челси».
Лондонский клуб официально выкупил его у «Реала». Сумма сделки не раскрывается, сообщалось, что она составит около 50 миллионов евро с учетом бонусов. Хорват подписал с «Челси» пятилетний контракт.
25-летний Ковачич провел минувший сезон в «Челси» на правах аренды, поэтому лондонцы имели право приобрести его даже с учетом наложенного запрета на трансферы.
Подробную статистику хорвата можно изучить
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Полузащитник Матео Ковачич продолжит выступать за «Челси».
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