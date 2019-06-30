«Челси» выкупил Ковачича у «Реала»

Источник материала: Tribuna.com

Полузащитник Матео Ковачич продолжит выступать за «Челси».

Лондонский клуб официально выкупил его у «Реала». Сумма сделки не раскрывается, сообщалось, что она составит около 50 миллионов евро с учетом бонусов. Хорват подписал с «Челси» пятилетний контракт.

25-летний Ковачич провел минувший сезон в «Челси» на правах аренды, поэтому лондонцы имели право приобрести его даже с учетом наложенного запрета на трансферы.

Подробную статистику хорвата можно изучить здесь .