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«Челси» выкупил Ковачича у «Реала»

01.07.2019 19:23 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Полузащитник Матео Ковачич продолжит выступать за «Челси».

Лондонский клуб официально выкупил его у «Реала». Сумма сделки не раскрывается, сообщалось, что она составит около 50 миллионов евро с учетом бонусов. Хорват подписал с «Челси» пятилетний контракт.

25-летний Ковачич провел минувший сезон в «Челси» на правах аренды, поэтому лондонцы имели право приобрести его даже с учетом наложенного запрета на трансферы.

Подробную статистику хорвата можно изучить здесь.

 
 
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Полузащитник Матео Ковачич продолжит выступать за «Челси».
 
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