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«Ювентус» объявил о переходе Рабьо

01.07.2019 20:36 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Полузащитник Адриен Рабьо официально стал игроком «Ювентуса».

Француз подписал с туринцами контракт, детали не раскрываются. Сообщалось, что он будет зарабатывать 7 млн евро в год, а его мать и агент Вероника Рабьо получит 10 млн евро комиссионных.

Рабьо успешно прошел медосмотр и перешел в «Ювентус» на правах свободного агента. У него истек срок контракта с «ПСЖ», воспитанником которого он является.

«Юве» – король рынка свободных агентов. Но все же Рабьо подписали не совсем бесплатно

 
 
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Полузащитник Адриен Рабьо официально стал игроком «Ювентуса».
 
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