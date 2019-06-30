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«Ювентус» объявил о переходе Рабьо
01.07.2019 20:36 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Полузащитник Адриен Рабьо официально стал игроком
Француз подписал с туринцами контракт, детали не раскрываются. Сообщалось, что он будет зарабатывать 7 млн евро в год, а его мать и агент Вероника Рабьо получит 10 млн евро комиссионных.
Рабьо успешно прошел медосмотр и перешел в
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Полузащитник Адриен Рабьо официально стал игроком «Ювентуса».
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