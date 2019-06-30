«Ювентус» объявил о переходе Рабьо

Источник материала: Tribuna.com

Полузащитник Адриен Рабьо официально стал игроком .

Француз подписал с туринцами контракт, детали не раскрываются. Сообщалось, что он будет зарабатывать 7 млн евро в год, а его мать и агент Вероника Рабьо получит 10 млн евро комиссионных.

Рабьо успешно прошел медосмотр и перешел в на правах свободного агента. У него истек срок контракта с , воспитанником которого он является.

«Юве» – король рынка свободных агентов. Но все же Рабьо подписали не совсем бесплатно