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Николай Ходасевич: «Разбирайтесь, россияне, со своей РПЛ, со своими бюджетными клубами, делайте хороший чемпионат. А мы уж как-нибудь сами»
01.07.2019 21:19 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Известный журналист Николай Ходасевич порассуждал о расширении РПЛ.
«Я
У нас есть хоккейное минское «Динамо» в КХЛ. Скажите, пожалуйста, минское «Динамо» за время участия в КХЛ, что оно приобрело? Какой опыт? Там до сих пор не могут разобраться «Динамо» – это основа сборной или клуб, который должен добиваться результата. Они даже с этим не могут разобраться. Там просто невероятный бюджет, поиск каких-то легионеров и не выходы в плей-офф.
Футбол просто под копирку клади. Любой клуб, который мы заявим, это огромный бюджет, и это никак не работает на интересы национальной или молодежной сборной, это просто вот какой-то праздник. Как Гуренко говорит, что будут собираться стадионы. Так давайте сделаем так, чтобы на матчи чемпионата Беларуси собирались стадионы. Для этого необязательно играть против «Спартака», «Зенита» (про «Зенит лучше не вспоминать, откровенно говоря) и других команд. Дело не в сопернике, а дело в том, как мы работаем с чемпионатом.
И это касается и россиян. Там тоже прекрасная история. Дело в том, что они уже не знают, что делать с РПЛ, и они начинают выдумывать: давайте расширим чемпионат, давайте вернем союзные времена, – ну чушь. Разбирайтесь, россияне, со своей РПЛ, со своими тоже бюджетными клубами, делайте хороший чемпионат, и все у вас будет хорошо. А мы уж как-нибудь сами разберемся», – сказал Ходасевич в своем
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Николай Ходасевич: «Разбирайтесь, россияне, со своей РПЛ, со своими бюджетными клубами, делайте хороший чемпионат. А мы уж как-нибудь сами»
Известный журналист Николай Ходасевич порассуждал о расширении РПЛ.
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