Николай Ходасевич: «Разбирайтесь, россияне, со своей РПЛ, со своими бюджетными клубами, делайте хороший чемпионат. А мы уж как-нибудь сами»

Источник материала: Tribuna.com

Известный журналист Николай Ходасевич порассуждал о расширении РПЛ.

«Я придерживаюсь позиции Алексея Баги. У нас нормальный, хороший чемпионат, которым нужно заниматься, который нужно развивать. Об этом я говорю практически каждую неделю. Делать его самодостаточным, делать его успешным. И здесь все у нас есть. Нам не надо вступать никуда. Это первая причина. Вторая причина, ну почему мы все время пытаемся наступить на одни и те же грабли.

У нас есть хоккейное минское «Динамо» в КХЛ. Скажите, пожалуйста, минское «Динамо» за время участия в КХЛ, что оно приобрело? Какой опыт? Там до сих пор не могут разобраться «Динамо» – это основа сборной или клуб, который должен добиваться результата. Они даже с этим не могут разобраться. Там просто невероятный бюджет, поиск каких-то легионеров и не выходы в плей-офф.

Футбол просто под копирку клади. Любой клуб, который мы заявим, это огромный бюджет, и это никак не работает на интересы национальной или молодежной сборной, это просто вот какой-то праздник. Как Гуренко говорит, что будут собираться стадионы. Так давайте сделаем так, чтобы на матчи чемпионата Беларуси собирались стадионы. Для этого необязательно играть против «Спартака», «Зенита» (про «Зенит лучше не вспоминать, откровенно говоря) и других команд. Дело не в сопернике, а дело в том, как мы работаем с чемпионатом.