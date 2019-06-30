ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Николай Ходасевич: «Разбирайтесь, россияне, со своей РПЛ, со своими бюджетными клубами, делайте хороший чемпионат. А мы уж как-нибудь сами»

01.07.2019 21:19 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Известный журналист Николай Ходасевич порассуждал о расширении РПЛ.

«Я придерживаюсь позиции Алексея Баги. У нас нормальный, хороший чемпионат, которым нужно заниматься, который нужно развивать. Об этом я говорю практически каждую неделю. Делать его самодостаточным, делать его успешным. И здесь все у нас есть. Нам не надо вступать никуда. Это первая причина. Вторая причина, ну почему мы все время пытаемся наступить на одни и те же грабли.

У нас есть хоккейное минское «Динамо» в КХЛ. Скажите, пожалуйста, минское «Динамо» за время участия в КХЛ, что оно приобрело? Какой опыт? Там до сих пор не могут разобраться «Динамо» – это основа сборной или клуб, который должен добиваться результата. Они даже с этим не могут разобраться. Там просто невероятный бюджет, поиск каких-то легионеров и не выходы в плей-офф.

Футбол просто под копирку клади. Любой клуб, который мы заявим, это огромный бюджет, и это никак не работает на интересы национальной или молодежной сборной, это просто вот какой-то праздник. Как Гуренко говорит, что будут собираться стадионы. Так давайте сделаем так, чтобы на матчи чемпионата Беларуси собирались стадионы. Для этого необязательно играть против «Спартака», «Зенита» (про «Зенит лучше не вспоминать, откровенно говоря) и других команд. Дело не в сопернике, а дело в том, как мы работаем с чемпионатом.

И это касается и россиян. Там тоже прекрасная история. Дело в том, что они уже не знают, что делать с РПЛ, и они начинают выдумывать: давайте расширим чемпионат, давайте вернем союзные времена, – ну чушь. Разбирайтесь, россияне, со своей РПЛ, со своими тоже бюджетными клубами, делайте хороший чемпионат, и все у вас будет хорошо. А мы уж как-нибудь сами разберемся», – сказал Ходасевич в своем YouTube-канале.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости спорта
 
«Ювентус» объявил о переходе Рабьо
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
01.07.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Фаниполь Online
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика