Виктория Азаренко победила Ализе Корне и вышла во второй раунд Уимблдона

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1 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Виктория Азаренко одержала победу в первом раунде одиночного разряда Уимблдонского турнира, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в матче 1/64 финала Виктория Азаренко, занимающая 40-е место в мировом рейтинге, переиграла французскую теннисистку Ализе Корне, у которой 51-я позиция, - 6:4, 6:4. Следующей соперницей Виктории Азаренко будет представительница Австралии Айла Томлянович (49).

Еще две белоруски проиграли свои стартовые поединки одиночного разряда. Александра Саснович оказала упорное сопротивление экс-первой ракетке планеты румынке Симоне Халеп (7), но потерпела поражение в двух партиях - 4:6, 5:7. Арина Соболенко (11) проиграла словацкой теннисистке Магдалене Рыбариковой (139) - 2:6, 4:6.

Завтра соперницей Веры Лапко будет китаянка Ван Цян (15).

Третий в сезоне турнир серии "Большого шлема" завершится 14 июля. В этом году общий призовой фонд Уимблдона составляет 38 млн фунтов стерлингов.-0-