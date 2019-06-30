ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Теннисистка 2004 года рождения на «Уимблдоне» обыграла пятикратную чемпионку Уильямс

01.07.2019 22:11 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

15-летняя американка Кори Гауфф – самая молодая участница основной сетки турнира «Большого шлема» – на «Уимблдоне» в свой дебют обыграла пятикратную чемпионку Винус Уильямс 6:4, 6:4.

В 81-минутном матче Гауфф 18 раз пробила навылет, допустив восемь невынужденных ошибок, а 39-летняя Уильямс – 16 при 26 ошибках.

Гауфф, напомним, в 13 лет дошла до финала юниорского US Open, после чего ее подписало менеджерское агентство Роджера Федерера, а в прошлом году победила на «Ролан Гаррос».

Во втором круге уроженка Джорджии встретится с полуфиналисткой-2017 Магдаленой Рыбариковой, играющей профессиональные турниры с 2004-го – года рождения Гауфф.

Видео, фото, новости, мемы, расписание и результаты «Уимблдона» – все это в нашем теннисном инстаграме, подписывайтесь!

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
15-летняя американка Кори Гауфф – самая молодая участница основной сетки турнира «Большого шлема» – на «Уимблдоне» в свой дебют обыграла пятикратную чемпионку...
 
Новости дня
Новости спорта
 
Николай Ходасевич: «Мышенко, тебе лично еще раз говорю: Скрипченко работает, может быть, до сих пор только благодаря тому, что я заострил на эту тему внимание»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
01.07.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Фаниполь Online
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика