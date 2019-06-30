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Теннисистка 2004 года рождения на «Уимблдоне» обыграла пятикратную чемпионку Уильямс
01.07.2019 22:11 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
15-летняя американка Кори Гауфф – самая молодая участница основной сетки турнира «Большого шлема» – на «Уимблдоне» в свой дебют обыграла пятикратную чемпионку Винус Уильямс 6:4, 6:4.
В 81-минутном матче Гауфф 18 раз пробила навылет, допустив восемь невынужденных ошибок, а 39-летняя Уильямс – 16 при 26 ошибках.
Гауфф, напомним, в 13 лет дошла до финала юниорского US Open, после чего ее подписало менеджерское агентство Роджера Федерера, а в прошлом году победила на «Ролан Гаррос».
Во втором круге уроженка Джорджии встретится с полуфиналисткой-2017 Магдаленой Рыбариковой, играющей профессиональные турниры с 2004-го – года рождения Гауфф.
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15-летняя американка Кори Гауфф – самая молодая участница основной сетки турнира «Большого шлема» – на «Уимблдоне» в свой дебют обыграла пятикратную чемпионку...
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