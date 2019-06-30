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Николай Ходасевич: «Мышенко, тебе лично еще раз говорю: Скрипченко работает, может быть, до сих пор только благодаря тому, что я заострил на эту тему внимание»
01.07.2019 22:02 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Известный журналист Николай Ходасевич обратился к полузащитнику «Торпедо-БелАЗ» Богдану Мышенко.
«Выходит в прессу полузащитник жодинского «Торпедо» Богдан Мышенко и
Уважаемый Богдан Мышенко, я тоже хочу передать привет тебе. Может ты неправильно понял меня. Когда я говорю, что Скрипченко могут убрать, я не говорю, что плохо играет команда. Я ведь говорил, что его уберут не по спортивным результатам. Богдан Мышенко, тебе лично еще раз говорю: Вадим Скрипченко работает, может быть, до сих пор только благодаря тому, что я заострил на эту тему внимание. Теперь, наверное, всем понятно. Просто, ей-богу, когда читаешь комментарии, когда читаешь новости, люди не могут понять, как-будто я убираю Скрипченко из Жодино, а я его наоборот оставляю», – сказал Ходасевич.
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Николай Ходасевич: «Мышенко, тебе лично еще раз говорю: Скрипченко работает, может быть, до сих пор только благодаря тому, что я заострил на эту тему внимание»
Известный журналист Николай Ходасевич обратился к полузащитнику «Торпедо-БелАЗ» Богдану Мышенко.
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