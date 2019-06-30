Николай Ходасевич: «Мышенко, тебе лично еще раз говорю: Скрипченко работает, может быть, до сих пор только благодаря тому, что я заострил на эту тему внимание»

Источник материала: Tribuna.com

Известный журналист Николай Ходасевич обратился к полузащитнику «Торпедо-БелАЗ» Богдану Мышенко.

«Выходит в прессу полузащитник жодинского «Торпедо» Богдан Мышенко и передает привет мне , называя меня недоброжелателем. Говорит, что отправлял Вадима Скрипченко в отставку до паузы на матчи сборной.

Уважаемый Богдан Мышенко, я тоже хочу передать привет тебе. Может ты неправильно понял меня. Когда я говорю, что Скрипченко могут убрать, я не говорю, что плохо играет команда. Я ведь говорил, что его уберут не по спортивным результатам. Богдан Мышенко, тебе лично еще раз говорю: Вадим Скрипченко работает, может быть, до сих пор только благодаря тому, что я заострил на эту тему внимание. Теперь, наверное, всем понятно. Просто, ей-богу, когда читаешь комментарии, когда читаешь новости, люди не могут понять, как-будто я убираю Скрипченко из Жодино, а я его наоборот оставляю», – сказал Ходасевич.