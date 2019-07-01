Николай Ходасевич: «Чтобы поменял, если бы возглавил АБФФ? Разработал бы программу детско-юношеского футбола. На 10 лет должны были бы забыть о многом»

Источник материала: Tribuna.com

Известный журналист Николай Ходасевич рассказал о том, чтобы он поменял бы, возглавив АБФФ.

- Чтобы ты поменял, если бы возглавил АБФФ? Допустим, на стадионе в Солигорске ты поставил бы не 2 туалета, а 22

– Ну федерация не должна ставить туалеты на стадионе. Контролировать работу клубов, на мой вкус, она должна, хотя она от этого абстрагируется. Если ты проводишь соревнования, и если клубы где-то недорабатывают, то эта твоя зона ответственности, я имею в виду АБФФ, поэтому она так и критикуема.

Я бы изменил одну вещь, которую мне не позволили бы сделать: собрал бы лучшие футбольные умы страны и разработал бы долгосрочную, качественную программу детско-юношеского футбола. На десять лет мы должны были бы забыть о многом, но мы, в принципе, и так забыли. У нас просто идет падение. Но на 10 лет это была бы программа, чтобы мы детский футбол вывели бы на новый уровень. Не на словах, как это происходит, а реально.

Но это было бы невозможно, потому что если заниматься только детским футболом, то эта очень неблагодарная штука. Тебя будут ругать за сборную, чемпионат. Надо быть настолько сильным человеком, чтобы на это не обращать внимание. И через десять лет люди смогут сказать, что благодаря этому человеку у нас футбол сдвинулся куда-то.

Очень просто, когда у тебя 4 года и ты живешь сегодняшним днем. Как у нас ставится задача: мы назначаем Сергея Яромко для того, чтобы он вышел в финальный турнир молодежного чемпионата Европы. Не эти задачи должны стоять. Наша молодежная сборная должна быть максимально талантлива, играть в продуктивный футбол, который нравился бы, и чтобы из этой «молодежки» люди переходили в национальную команду. А выйдем мы или не выйдем, это уже второй вопрос. А у нас все завернуто на результате.

Так же как и в детском футболе все завернуто на результате, и этo катастрофа. И эту катастрофу нужно решать прямо сейчас. Административным методом отрубить руки за кубки, которые выигрывают в 8-9-10 лет тренерам и руководителям.