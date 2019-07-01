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«Бавария» интересуется Дембеле. Салихамиджич начнет активные переговоры после переходов Неймара и Гризманна в «Барсу»
01.07.2019 23:15 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Полузащитник «Барселоны»
Мюнхенский клуб следит за французом, это приоритетный трансфер, его высоко ценит руководство. При этом
Он хочет, чтобы
Ранее сообщалось, что Дембеле интересуется «ПСЖ».
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«Бавария» интересуется Дембеле. Салихамиджич начнет активные переговоры после переходов Неймара и Гризманна в «Барсу»
Полузащитник «Барселоны» Усман Дембеле может продолжить карьеру в «Баварии».
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