«Бавария» интересуется Дембеле. Салихамиджич начнет активные переговоры после переходов Неймара и Гризманна в «Барсу»

Источник материала: Tribuna.com

Полузащитник «Барселоны» может продолжить карьеру в «Баварии».

Мюнхенский клуб следит за французом, это приоритетный трансфер, его высоко ценит руководство. При этом , спортивный директор «Баварии», не намерен форсировать события, хотя уже контактировал с его окружением.

Он хочет, чтобы сначала подписала Антуана Гризманна и Неймара. Функционер считает, что каталонцы будут сговорчивее, когда подпишут двух новичков, как и сам игрок, который лишится места в составе.

Ранее сообщалось, что Дембеле интересуется «ПСЖ».