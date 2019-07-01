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«Бавария» интересуется Дембеле. Салихамиджич начнет активные переговоры после переходов Неймара и Гризманна в «Барсу»

01.07.2019 23:15 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Полузащитник «Барселоны» Усман Дембеле может продолжить карьеру в «Баварии».

Мюнхенский клуб следит за французом, это приоритетный трансфер, его высоко ценит руководство. При этом Хасан Салихамиджич, спортивный директор «Баварии», не намерен форсировать события, хотя уже контактировал с его окружением.

Он хочет, чтобы «Барселона» сначала подписала Антуана Гризманна и Неймара. Функционер считает, что каталонцы будут сговорчивее, когда подпишут двух новичков, как и сам игрок, который лишится места в составе.

Ранее сообщалось, что Дембеле интересуется «ПСЖ».

 
 
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