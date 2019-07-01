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Януш стал восьмым игроком в истории, который набрал 100 очков за один клуб

02.07.2019 08:30 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Нападающий «Шахтера» Николай Януш стал восьмым игроком в истории чемпионатов, которому покорился рубеж 100 очков в одном клубе (66+34). За «горняков» больше лишь у Сергея Никифоренко — 133 (87+46).

Из продолжающих карьеру футболистов Януша опережает только Игорь Стасевич — 120 (38+82). А рекорд принадлежит Виталию Родионову — 166 (118+48) баллов за БАТЭ.

 
 
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Нападающий «Шахтера» Николай Януш стал восьмым игроком в истории чемпионатов, которому покорился рубеж 100 очков в одном клубе (66+34).
 
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